Vlaamse acteur opnieuw opgepakt na vermeend kindermisbruik: waar staat het onderzoek nu?

Verkrachting van minderjarigen. Twee maanden nadat een 51-jarige Vlaamse acteur na een undercoveronderzoek door Het Laatste Nieuws in opspraak kwam voor vermeend kindermisbruik, is de man officieel in verdenking gesteld. Naar aanleiding van een huiszoeking werd bezwarend materiaal teruggevonden op zijn telefoon of computer. De acteur riskeert nu tot maximum tien jaar cel.

De acteur in kwestie is maandag opnieuw opgepakt in het onderzoek naar kindermisbruik. Het gerecht heeft bezwarend materiaal gevonden van de acteur na een huiszoeking op 23 juli, waar onder meer zijn gsm en laptop in beslag werden genomen. “In het verdere gerechtelijke onderzoek zijn er nieuwe elementen naar boven gekomen, onder meer door het uitlezen van het informaticamateriaal”, vertelt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. In detail treedt het parket niet, maar er zouden digitale bewijzen zijn opgedoken dat hij ongeoorloofde contacten had met minderjarigen. De 51-jarige man werd daarom door het gerecht in verdenking gesteld voor verkrachting van minderjarigen.

De acteur speelde vooral als gastacteur in verschillende Vlaamse series. Ook sprak hij verschillende stemmen van tekenfilmreeksen in voor Disney en nam hij enkele theaterrollen op zich. Hoewel hij tijdens zijn acteerwerk niet zozeer in contact kwam met kinderen, was zijn publiek wel gericht op de jeugd en kwam hij wekelijks op televisie. In een eerder undercoverfilmpje liet de acteur weten dat minderjarige jongens hem herkenden. “Sommigen kennen mij, ja. Dat maakt het misschien wel gemakkelijker.” Niet verwonderlijk, stelt advocate Nina Van Eeckhaut, expert in zedenzaken. Bekende gezichten -hier zelfs letterlijk- wekken vertrouwen op. “Een vertrouwenspersoon maakt in dat geval misbruik van diens autoriteit”, zegt de advocate. Wat ook in het nadeel speelt van de strafmaat. VTM laat alvast weten hem niet meer op het scherm te tonen tot het onderzoek is afgerond. VRT meent dan weer niet officieel op de hoogte te zijn van de zaak, Studio 100 wenst niet te reageren.

Undercoveronderzoek

Het gerecht kwam de acteur op het spoor na een undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen, in samenwerking met HLN.be en Het Laatste Nieuws. In een gesprek dat werd opgenomen met een verborgen camera beweerde de Vlaamse acteur seks te hebben gehad met minderjarige jongens. “Een paar jongens van 14 jaar heb ik al gehad”, zei hij daarover tijdens de reportage. “Een stuk of vijf, zes, denk ik. Dat was fijn. (…) Maar 14 is al oud, natuurlijk. Ik val eigenlijk vooral op jongens die nog in de puberteit moeten komen. 11 of 12 jaar, misschien zelfs 10. Of kindjes van 5 of 6, da’s ook wel geil natuurlijk.”

Bij een tas koffie in de lobby van een Antwerps hotel aan het Centraal Station schepte hij een uur lang op over zijn seksuele ervaringen met kinderen. Naast zijn seksuele ervaringen met jongens van amper 14, vertelde de acteur hoe hij al meermaals naar een naaktstrand trok om daar families met jonge kinderen te begluren en hoe hij zijn eigen kinderen zou uitwisselen met ‘gelijkgestemden’, mocht hij ooit vader worden. In de reportage ging de acteur ook in op een uitnodiging om een 10-jarige jongen te ontmoeten in een hotelkamer. Uiteraard was het jongetje daar niet echt, maar de acteur was wél op de afspraak.

Maximaal tien jaar

Op 23 juli werd de acteur ook al opgepakt bij hem thuis en verhoord door de politie. Volgens onze informatie ontkende hij tijdens het verhoor alles en beweerde hij dat zijn uitlatingen louter “grootspraak” was. De onderzoeksrechter besliste hem toen niet aan te houden en liet hem vrij, in afwachting van eventueel meerdere getuigenissen.

Beeld uit de undercoverreportage. De acteur ging in op een uitnodiging van de undercoverjournalist om een 10-jarige jongen te ontmoeten in een hotelkamer. Uiteraard was het jongetje daar niet echt, maar de acteur was wél op de afspraak. Beeld Het Laatste Nieuws / Vrije Vogels

Getuigenissen lijken er nog niet aan te pas te zijn gekomen in het onderzoek, maar bewijzen na het uitlezen van zijn gsm of computer wel. “Wanneer iemand om die reden verdacht wordt van verkrachting, gaat dat voornamelijk over gevonden beeldmateriaal op zijn toestel of chatgesprekken waarbij de acteur verwijst naar eerder gepleegde feiten met minderjarigen”, zegt advocate Van Eeckhaut nog. “Bij verkrachting is er alvast sprake van seksuele penetratie. En dat kan hem volgens de huidige wet een gevangenisstraf van maximaal tien jaar opleveren. Verder is er nog een leeftijdsfactor die de straf kan doen verlichten of verzwaren: hoe jonger de minderjarige is, hoe langer de straf.”

Strenge voorwaarden

De Antwerpse politie arresteerde de acteur maandag opnieuw en ondervroegen hem diezelfde dag nog. Na het verhoor werd hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die liet de acteur uiteindelijk vrij. “Dat hij opnieuw is vrijgelaten, wilt niets zeggen”, zegt het parket. “Dat is louter een beslissing van de rechter die vindt dat de acteur beter strenge voorwaarden naleeft dan dat hij opgesloten zit in de gevangenis.” Die voorwaarden kunnen inhouden dat de man zich niet naar het buitenland mag begeven, contactverbod heeft met minderjarigen en zelfs niet op het internet mag surfen. Dat voor minstens drie maanden. “Een enkelband hoort daar alvast niet bij”, besluit Aerts nog. “Ondertussen wordt het gerechtelijk onderzoek verdergezet.”