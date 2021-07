Vlaamse acteur opgepakt wegens vermeend kindermisbruik: ‘Meteen actie wegens ernst feiten’

In een gesprek dat gefilmd werd met verborgen camera door Sven van der Meulen, een Nederlandse journalist van het onderzoekscollectief ‘Vrije Vogels’, beweerde de man dat hij seks had gehad met minderjarige jongens. Hij ging zelfs in op een - valse - uitnodiging om een 10-jarige te zien in een hotelkamer. Tegenover de politie ontkent hij alles en doet hij het af als “grootspraak”.

Het gaat om een Vlaamse acteur van middelbare leeftijd. De voorbije twintig jaar speelde hij grote en kleine rollen in tientallen producties van Studio 100, VTM, VRT en Disney. Vorige week vrijdag werd de man opgepakt in een onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik, dat het parket van Antwerpen opende na een maandenlange undercoveroperatie van Het Laatste Nieuws.

DPG Media: ‘Situatie is zeer ernstig’

DPG Media, de mediagroep waartoe VTM behoort, zegt te bekijken of het stappen moet ondernemen. “De situatie is zeer ernstig”, zegt An Goovaerts, een woordvoerder van DPG Media tegen Het Laatste Nieuws. “De komende uren en dagen gaan we onderzoeken wat ze precies inhoudt, het gerechtelijk onderzoek ook. Dan zullen we bekijken welke verdere stappen we ondernemen.” DPG Media zou al enige tijd niet meer samenwerken met de acteur. De mediagroep wil vooral kijken wat het moet doen met producties voor VTM waaraan de acteur in het verleden meewerkte.

De VRT reageert dat de openbare omroep “gepaste maatregelen” zal nemen zodra er meer informatie is. Dat laat woordvoerder Hans Van Goethem weten.

De acteur speelde mee in verschillende jeugdprogramma’s, tv-series en kinderfilms. Het mogelijke kindermisbruik kwam aan het licht na undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen in samenwerking met HLN.be en Het Laatste Nieuws. De acteur zou de voorbije twintig jaar meegespeeld hebben in tientallen producties van Studio 100, VTM en Disney, maar ook van VRT.

“We zijn bij de VRT niet op de hoogte van het onderzoek. Indien we verdere informatie ontvangen, zullen we gepaste maatregelen nemen”, reageert woordvoerder Hans Van Goethem kort.

Omstreden chatsite

Van der Meulen kwam de man op het spoor via Bullchat, een omstreden chatsite. Bullchat omschrijft zichzelf als een onlineontmoetingsplaats voor homoseksuelen, maar wordt volgens Het Laatste Nieuws vaak gebruikt voor allerlei soorten criminele doeleinden, variërend van pedofilie tot drugshandel.

“Alles wat niet mag, gebeurt op zo’n chatsite,” legt Van der Meulen uit in de Belgische krant. “Je logt in en voor je het weet, praat je met mensen die strafbare dingen willen doen met kinderen. Als je nu zou inloggen, heb je binnen 5 à 10 seconden mensen in je zicht die zeggen kinderen te misbruiken. De site wordt misbruikt door mensen met slechte bedoelingen en het is opmerkelijk dat de site zelf daar geen verantwoordelijkheid in neemt.”

Van der Meulen logde in op de website, deed zich voor als pedofiel en stuitte al snel op iemand die meteen begon te vertellen over zijn fantasieën en toekomstplannen. “Dat bleek een acteur te zijn en na heel lang met hem te praten heb ik hem ontmoet.”

Parket: ‘Wegens ernst feiten meteen actie ondernomen’

De acteur is intussen verhoord in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar verkrachting van minderjarigen, bevestigde het parket van Antwerpen tegenover Het Laatste Nieuws. “Het parket van Antwerpen is meteen aan de slag gegaan met de informatie die werd overgemaakt”, zegt woordvoerder Kristof Aerts.

“Na een eerste analyse naar mogelijke strafbare feiten heeft het parket beslist om een onderzoeksrechter te vorderen voor de kwalificatie ‘verkrachting van minderjarigen’”, aldus Aerts nog. “Wegens de ernst van de feiten hebben we meteen actie ondernomen.”

Op vrijdag 23 juli werd de verdachte opgepakt en voor een eerste keer verhoord door de Antwerpse politie. Daarnaast heeft ook een huiszoeking plaatsgevonden waarbij materiaal in beslag is genomen. Na het verhoor mocht de man weer beschikken.