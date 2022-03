Vlaamse acteur (52) voor correctionele rechtbank wegens verkrachting minderjarigen

Het gerecht kwam de 51-jarige acteur op het spoor na een undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen in samenwerking met HLN.be en Het Laatste Nieuws. In een gesprek dat werd opgenomen met een verborgen camera beweerde de Vlaamse acteur seks te hebben gehad met minderjarige jongens. “Een paar jongens van 14 jaar heb ik al gehad”, zei hij daarover. “Een stuk of vijf, zes, denk ik. Dat was fijn. (…) Maar 14 is al oud, natuurlijk. Ik val eigenlijk vooral op jongens die nog in de puberteit moeten komen. 11 of 12 jaar, misschien zelfs 10. Of kindjes van 5 of 6, da’s ook wel geil natuurlijk.”

In de reportage ging de acteur ook in op een uitnodiging om een 10-jarige jongen te ontmoeten in een hotelkamer. Uiteraard was de jongen daar niet echt, maar de acteur was wel op de afspraak.

Jan V.H. vergoelijkte zijn gedrag achteraf als 'grootspraak’, maar bij een huiszoeking vond de politie bezwarend materiaal op zijn computer. De man werd in juli vorig jaar een eerste keer opgepakt en weer vrijgelaten, in september volgde een tweede arrestatie na een gerechtelijk onderzoek. Voorlopig is hij vrij onder voorwaarden met een enkelband.

De raadkamer vindt nu dat er voldoende bewezen feiten zijn om de man voor de rechter te brengen. Hij zal nog deze maand voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen voor de verkrachting van minderjarigen tussen 14 en 16 jaar of ouder dan 16, aanranding, bezit en verspreiding van kinderporno en belaging.