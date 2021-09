Vlaamse acteur (51) opnieuw opgepakt in onderzoek naar vermeend kindermisbruik na vondst bezwarend materiaal

De Vlaamse acteur uit jeugdprogramma’s, tv-series en kinderfilms van onder meer Studio 100, VTM en Disney is maandag opnieuw opgepakt in het onderzoek naar vermeend kindermisbruik. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Het gerecht heeft bezwarend materiaal gevonden van de acteur, nadat er meerdere zaken van de man in beslag werden genomen bij een huiszoeking in juli.

Het gerecht kwam de 51-jarige acteur toen op het spoor na een undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen in samenwerking met HLN.be en Het Laatste Nieuws. In een gesprek dat werd opgenomen met een verborgen camera beweerde de Vlaamse acteur seks te hebben gehad met minderjarige jongens. “Een paar jongens van 14 jaar heb ik al gehad”, zei hij daarover. “Een stuk of vijf, zes, denk ik. Dat was fijn. (…) Maar 14 is al oud, natuurlijk. Ik val eigenlijk vooral op jongens die nog in de puberteit moeten komen. 11 of 12 jaar, misschien zelfs 10. Of kindjes van 5 of 6, da’s ook wel geil natuurlijk.”

‘Grootspraak’

Bij een kop koffie in de lobby van een Antwerps hotel schepte de acteur een uur lang op over zijn seksuele ervaringen met kinderen. Naast zijn seksuele ervaringen met jongens van amper 14, vertelde hij hoe hij al meermaals naar een naaktstrand trok om daar families met jonge kinderen te begluren en hoe hij zijn eigen kinderen zou uitwisselen met ‘gelijkgestemden’, mocht hij ooit vader worden. In de reportage ging de acteur ook in op een uitnodiging om een 10-jarige jongen te ontmoeten in een hotelkamer. Uiteraard was het jongetje daar niet echt, maar de acteur was wél op de afspraak.

Na de undercoverreportage opende het parket van Antwerpen een onderzoek naar vermeend kindermisbruik en de mogelijke verkrachting van een minderjarige. Op 23 juli werd de acteur opgepakt bij hem thuis en werd hij verhoord door de politie. Volgens onze informatie ontkende hij tijdens het verhoor alles en beweerde hij dat zijn uitlatingen allemaal “grootspraak” was. De onderzoeksrechter besliste de acteur toen niet aan te houden en liet hem vrij, in afwachting van eventueel meerdere getuigenissen.

Strenge voorwaarden

Verder werd bij de acteur nog een huiszoeking uitgevoerd eind juli. Daarbij zijn een aantal zaken in beslag genomen, zoals zijn gsm en telefoon. Die werden in de voorbije weken uitgelezen. Daaruit blijkt nu nieuwe informatie te zijn opgedoken. De Antwerpse politie arresteerde maandag de acteur opnieuw en hij werd diezelfde dag nog ondervraagd door de politie. Na het verhoor werd hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die liet de acteur uiteindelijk vrij. “Dat hij opnieuw is vrijgelaten, wilt niets zeggen”, zegt het parket. “Dat is louter een beslissing de onderzoeksrechter die vindt dat de acteur beter strenge voorwaarden naleeft dan dat hij opgesloten zit in de gevangenis.” De man zal zich de komende drie maanden moeten houden aan die strenge voorwaarden.