Vlaams Parlement voert loonsverlaging van 5 procent in

Eind december 2019, twee jaar geleden, werd een resolutie goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Die bepaalde dat de lonen van de Vlaamse Parlementsleden met 5 procent zouden dalen. Ook de lonen van de federale parlementsleden werden toen verlaagd. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de reeks besparingen die de toen pas aangetreden regering-Jambon had aangekondigd. “De afspraak werd twee jaar geleden gemaakt, maar is daarna gewoon blijven liggen”, aldus Karel Lattrez, politiek journalist bij VTM NIEUWS.

Nu merkte Jos D’Haese, fractieleider van oppositiepartij PVDA, dat dat helemaal niet gebeurd was. Hij heeft dat dan woensdagochtend ook aangeklaagd op Radio 1. Dat kreeg heel wat weerklank, op Twitter bijvoorbeeld.

Daarom heeft het Uitgebreid Bureau, waar onder meer de fractieleiders samenzitten en dat de dagelijkse werking regelt van het Vlaams Parlement, beslist om de lonen zo snel mogelijk met 5 procent te laten dalen. Dat moet niet meer opnieuw gestemd worden, want dat is dus al twee jaar geleden gebeurd. Mogelijk moet er wel nog een korte stemming volgen over de statuutswijziging van de parlementsleden.

“PVDA haalt op die manier een slag thuis. Zij hebben de kwestie op tafel gelegd. Er heerst de perceptie dat zij ervoor hebben gezorgd dat het Parlement de kwestie veel sneller dan gepland zal doorvoeren.”

Vanaf 1 januari 2022 zouden de Vlaamse Parlementsleden dus 5 procent minder loon ontvangen.