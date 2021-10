Vlaams Parlement voert loonsverlaging van 5 procent alsnog in na druk oppositiepartij PVDA

De radicaal-linkse PVDA klaagde vanmorgen aan dat het Vlaams Parlement al in 2019 unaniem een resolutie goedkeurde om de vergoedingen van parlementsleden met vijf procent te doen dalen. Dat gebeurde als een soort van ‘tegengewicht' voor besparingen in de cultuursector die toen werden doorgevoerd. Maar sinds de goedkeuring van de resolutie gebeurde er niets meer. “Waarom zouden we hiermee wachten?”, vroeg PVDA-fractieleider Jos D’Haese zich af.

Bedoeling indertijd was niet om meteen te snoeien in de vergoedingen, maar wel dat het Uitgebreid Bureau van het parlement - dat de dagelijkse werking van het halfrond op zich neemt - tegen mei 2020 een voorstel zou uitwerken. Dat gebeurde echter nog altijd niet. De federale Kamer had ondertussen wel al een loonsverlaging voor haar parlementsleden goedgekeurd.

PVDA wilde om die reden vandaag de druk opvoeren door opnieuw een resolutie in te dienen. “Wij gaan exact dezelfde tekst voorleggen. We verwachten de steun van alle parlementsleden om dat voorstel alsnog uit te voeren”, zei D’Haese deze morgen bij Radio 1.

Het Uitgebreid Bureau zal de loonsverlaging nu effectief vandaag nog goedkeuren, zo kondigt Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz aan bij VRT NWS. De loonsverlaging zou dan ingaan op 1 januari 2022.