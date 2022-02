Vlaams minister Wouter Beke krijgt de wind van voren tijdens actuadebat over kinderopvang: ‘Weg met uw beleid’

Binnen de oppositie vroegen de verschillende fracties aan de minister om zijn “politieke verantwoordelijkheid” te nemen. Minister Beke van zijn kant verklaarde dat de initiatieven van de afgelopen jaren onvoldoende lijken te zijn geweest. “We moeten extra snel handelen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. Dat is ook de reden dat ik een audit heb gevraagd.”

Het debat kwam er na de feiten in crèche ‘t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke. Een zes maanden oud meisje overleed vorige vrijdag in het ziekenhuis na een hersentrauma dat ze in die crèche had opgelopen en dat het gevolg blijkt van het shakenbabysyndroom. De vader van de uitbaatster is aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, de uitbaatster zelf is in verdenking gesteld.

De zaak deed de voorbije dagen het nodige stof opwaaien omdat er al langer klachten en meldingen waren over het kinderdagverblijf. Toch kwam het niet tot een sluiting. Vooral over dat laatste kreeg minister Beke vandaag van de oppositie het vuur over aan de schenen gelegd in een bij momenten emotioneel debat.

“Er is een kind gestorven, minister. En dat terwijl alle alarmbellen hadden moeten afgaan. De bewuste kinderopvang heeft tussen 2013 en 2019 twaalf keer de inspectie over de vloer heeft gekregen”, zei Groen-parlementslid Celia Groothedde. “U heeft de voorbije twee jaar in het parlement drie keer vragen gekregen over incidenten waarbij de veiligheid en integriteit van kinderen in het gedrang was. Ondanks al die waarschuwingen heeft u niks gedaan om de veiligheid van de kinderen te beschermen (...) Weg met onverschilligheid. Weg met uw beleid”, voegde Hannelore Goeman (Vooruit) daar aan toe. “Gaat u uw politieke verantwoordelijkheid nemen, na zoveel schandalen? U was gewaarschuwd?”, aldus nog Groothedde.

Ook Vlaams Belang en PVDA deden een duit in het zakje. “Uw zorgbeleid is er een van woorden, niet van daden. Houdt u de eer aan uzelf, of neemt u de verantwoordelijkheid?”, klonk het bij Ilse Malfroot (Vlaams Belang). “Waarom heeft u een jaar geleden geen actie ondernomen?”, zei ook Lise Vandecasteele (PVDA).

‘Ongeloof’

Maar ook de meerderheid was woensdag kritisch. Zo wezen ook Freya Saeys (Open Vld) en Koen Daniëls (N-VA) op de talloze inspecties en verschillende parlementaire vragen. “Dit doet ook bij ons ook heel veel vragen rijzen. Hoe is dit kunnen gebeuren? Hoe hadden we dit kunnen voorkomen”, zei Katrien Schryvers (CD&V). “Het wekt een gevoel van ongeloof. Ouders moeten erop mogen vertrouwen dat hun kind een goede zorg krijgt. Ondanks dat al heel wat is gebeurd, is er nog heel wat werk aan de winkel.”

“Ik heb hier nachten niet van geslapen”, zei minister Beke in zijn antwoord. Die kwam ook met cijfers. Zo is volgens minister Beke in 2019 in zes crèches opgetreden. In 2020 ging het om 79 gevallen. De betroffen crèche in Mariakerke was daar niet bij. “Ook ik heb mij de vraag gesteld waarom niet is opgetreden. Hoe komt dat? Dat is wat de audit die ik heb aangekondigd, moet uitklaren. Maar ook: welke lessen kan men daaruit trekken? Welke evaluatie-instrumenten kunnen we daar wel voor inzetten”, aldus minister Wouter Beke, die er aan toevoegde dat in de toekomst sneller gehandeld moet worden om dit te vermijden.