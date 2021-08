Vlaams minister van Media Benjamin Dalle rekent op ‘gepaste maatregelen’ na uitspraken van Eddy Demarez over Belgian Cats

Gisteren kwamen de Belgian Cats opnieuw aan in België, wat live werd gestreamd op Sporza. Op een onbewaakt moment - wanneer de camera’s bleven draaien, maar de commentatoren zelf niet meer in beeld waren - kwamen er andere onderwerpen ter sprake. Tijdens het gesprek is te horen hoe er wordt gespeculeerd over de geaardheid van de vrouwen in de basketbalploeg. Er worden naamgrapjes gemaakt en enkele vrouwen worden omschreven als “een manneke” en “een kolos”.

Het fragment doet de ronde op Twitter, waar het veel vragen oproept. “Ongehoorde uitspraken over The Belgian Cats achter de schermen, live op streaming. Publieke verontschuldigingen Eddy Demarez en redactie zijn meer dan op zijn plaats”, klinkt het.

Verschillende Belgian Cats uitten zelf hun onvrede al op Twitter. “Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo”, schrijft Hanne Mestdagh.

Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo. — Hanne Mestdagh (@HanneMestdagh) 7 augustus 2021

Kan ik er gewoon echt, écht even niet bij hebben... bedankt @sporza #sick — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) 7 augustus 2021

In een interne mail aan de VRT-medewerkers zegt gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace nu dat Demarez op non-actief is gezet, wat ook bevestigd wordt door de VRT zelf. “We zullen de komende weken bekijken of en hoe hij het werk nog kan hervatten.” Delaplace noemt het voorts “bijzonder laakbaar” dat al het werk dat Sporza de afgelopen weken verzette tijdens de Olympische Spelen “nu in vraag wordt gesteld door een reeks onaanvaardbare uitspraken van één medewerker”.

Volgens Delaplace is er “binnen de publieke omroep geen plaats voor discriminatie, haat en vuilbekkerij over hoe mensen in het leven staan. De VRT maakt geen onderscheid tussen mensen op basis van hun geslacht, geloof, huidskleur of seksuele geaardheid. Niet op het scherm maar evenmin achter de schermen. Respect tonen voor iedereen kan en moet een onderscheidende kwaliteit zijn en blijven van de publieke omroep. We maken er geen compromissen over en leggen de lat hoger dan wie dan ook.”

Demarez reageert zelf ook: “In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan. Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid. Het is dubbel jammer dat deze uitspraken een smet vormen op de Spelen die voor Team Belgium en Sporza zeer succesvol waren. Ik wil me dan ook oprecht excuseren bij de Belgian Cats en hun team en ook bij iedereen die zich hierdoor beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt. Ik heb aan de Belgian Cats gevraagd om hen persoonlijk mijn excuses te kunnen overmaken. Ik trek hieruit de nodige lessen en zorg ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.”

‘Uitspraken stroken niet met waarden BOIC’

Ook het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) heeft intussen gereageerd op de uitspraken va Demarez en co. “Deze uitspraken stroken zeer duidelijk niet met de waarden van het BOIC, Team Belgium en de olympische beweging”, reageert het BOIC. “Elke speelster van de Cats, net als elke andere olympiër, is een integraal en waardevol lid van Team Belgium. Team Belgium staat voor Uitmuntendheid, Vriendschap en Respect.”

Max Agency, het managementkantoor dat een aantal Belgian Cats begeleidt, reageerde eerder al verbolgen op de uitspraken van Demarez. “Het is misselijkmakend om vast te stellen dat vandaag nog op dergelijke manier onmetelijke menselijke schade kan worden aangericht aan deze speelsters en hun naasten”, schreef het management op Facebook.

Dalle: ‘Aan de VRT om gepaste maatregelen te nemen’

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) reageerde vanochtend op Twitter: “Homofobe en kwetsende uitspraken horen niet thuis op sociale media, op café, op de openbare omroep. Nergens. Het grootste respect voor de Belgian Cats en voor hun olympische prestatie.”

Hetgeen gebeurd is kan volgens de minister niet door de beugel en Dalle is tevreden dat de VRT meteen actie ondernomen heeft. Het is nu aan de VRT zelf om te bekijken hoe de openbare omroep hier intern verder gevolg aan gaat geven, laat de minister via zijn woordvoerder weten, maar Dalle rekent er op dat er “gepaste maatregelen” zullen komen. Wat die maatregelen zijn, is aan de VRT-directie om te beslissen.