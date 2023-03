Vlaams minister-president Jambon sukkelt voort, zonder stikstofakkoord

De Vlaamse regering blijft koortsachtig op zoek naar een stikstofakkoord. De deuken in het bestuursimago van minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn intussen niet meer te tellen. Hij eist ‘staatsmanszin’ van de regeringspartijen. Versta: van cd&v.

“Het is niet omdat we in één dossier langer moeten werken, dat de regering blokkeert”, zegt Jambon over het uitblijven van een stikstofakkoord. Er is stilaan geen hond meer die hem gelooft.

Een hele nacht onderhandelen heeft woensdagochtend nog altijd geen definitieve doorbraak over stikstof opgeleverd. Vooral rond één punt blijft de mening van N-VA en Open Vld enerzijds en die van cd&v anderzijds onverzoenbaar: de strengere behandeling van de landbouw.

N-VA en Open Vld zijn van oordeel dat het moeilijker móét zijn voor de landbouw dan voor de industrie om vergunningen te krijgen. Stikstof afkomstig uit de landbouw is nu eenmaal schadelijker voor de natuur dan stikstof afkomstig uit de industrie, luidt het. Cd&v vindt dat de lat voor de boeren te laag ligt en wil op termijn - eens het stikstofprobleem onder controle raakt - naar een gelijke behandeling van de landbouw en industrie. Volgens de partij is de strengere aanpak van de landbouw dan onhoudbaar.

Parkeren

Een aantal compromisvoorstellen liggen op tafel, onder meer rond een (licht) verhoogde lat voor de landbouw. Voorlopig is het niet genoeg om cd&v te overtuigen. De partij is van mening dat de afspraken in het oorspronkelijke stikstofakkoord uit februari 2022 over de strengere behandeling van de landbouw - de afspraken waar zeker N-VA naar blijft teruggrijpen - grondig bijgesteld moeten worden. Maar N-VA benadrukt dat dan heel het openbaar onderzoek overgedaan moet worden. En dat is onaanvaardbaar.

“Cd&v legt voorstellen op tafel die technisch en juridisch onhaalbaar zijn”, laten de partijhoofdkwartieren van N-VA en Open Vld verstaan. Volgens de Vlaams-nationalisten en de liberalen moet er nu zo snel mogelijk een definitief stikstofakkoord afgeklopt worden, zodat het horrorscenario van een vergunningenstop wordt afgewend. “Ze parkeren op een standpunt waarvan ze weten dat het eigenlijk betekent dat er geen akkoord is. Zo zeggen ze dus: we willen een jaar uitstel. Dat gaat niet”, oordeelt men binnen N-VA.

Bij cd&v benadrukt men dat het nét de christendemocraten zijn die rechtszekerheid hoog in het vaandel dragen. Uit de 20.000 beroepen tegen het oorspronkelijke stikstofakkoord is volgens de partij duidelijk gebleken dat de originele teksten aangepast moeten worden. Een parlementslid zegt: “De twee twistpunten van vandaag zijn de twee punten die al van in het begin op tafel liggen, en waarover we altijd duidelijk zijn geweest. De spinning van N-VA en Open Vld dat wij onredelijk zijn, klopt niet.”

Ook over de zogenaamde saldering is er nog discussie onder de regeringspartijen. Saldering is het principe waarbij een landbouwer de ‘uitstootrechten’ van een andere landbouwer uit de omgeving kan overnemen wanneer die stopt of zijn veestapel stevig vermindert. Al lijkt er hier een compromis in de maak. Er zou een onderzoek worden opgestart naar de haalbaarheid van dit soort uitruil.

De discussie over landbouw versus industrie is veel fundamenteler. Volgens cd&v, de partij die al decennia opkomt voor de boeren, ligt de lat voor de landbouw “nu onrealistisch laag”. Een impactscore van 0,028 procent (35 keer lager dan voor de industrie) zal volgens de partij in de praktijk betekenen dat een hele generatie jonge boeren uit het vak wordt geduwd omdat een vergunning krijgen zo goed als onmogelijk wordt. “Ook wij willen de stikstofuitstoot snel doen dalen, maar het moet allemaal wel leefbaar blijven.”

Jonge boeren betogen aan het kabinet van Jambon. Beeld Eric de Mildt

Klap

Tussen N-VA en cd&v blijft het zo hard tegen onzacht gaan over het stikstofakkoord - een dossier dat de politieke slag om het Vlaamse platteland symboliseert. Van aan de zijlijn kijkt het Vlaams Belang toe, wellicht als de lachende derde.

Minister-president Jambon spartelt intussen verder. Hij heeft de voorbije dagen veel tijd en politiek kapitaal geïnvesteerd. Vooralsnog zonder succes. Van het beeld van Jambon als ‘Sterke Jan’ - de man die de Vlaamse politiek naar een hoger niveau zou tillen - is zo goed als niets meer over. Na de diepe crisis over de kinderbijslag in september 2022 bezorgt cd&v hem nu een nieuwe klap, luidt het in zijn omgeving. Er wordt hierbij vooral naar cd&v-voorzitter Sammy Mahdi gewezen als degene die het been stijf houdt.

In het Vlaams Parlement wordt Jambon woensdagnamiddag “amateurisme” en “ gesukkel” verweten door de oppositie. Zelf zegt Jambon dat hij ontgoocheld is over het uitblijven van een akkoord - je houdt je topministers niet zomaar zeventien uur lang samen - maar hij verwacht een finale doorbraak tegen het einde van de week. Daarmee zou hij zijn eigen deadline alsnog halen. “De laatste noten zijn de hardste om kraken”, aldus Jambon. Hij eist “staatsmanszin” van de regeringspartijen om tot een compromis te komen.

En nu? Contacten tussen het centrumrechtse triumviraat Bart De Wever, Egbert Lachaert en Sammy Mahdi zouden hebben uitgewezen dat de regeringspartijen het eens zijn dat een akkoord binnen handbereik ligt. Jambon wil de komende dagen gebruiken om de laatste knelpunten weg te werken en tegen vrijdag te landen. Hij probeert nu de druk op de ketel te houden.

Eens er een definitief stikstofakkoord is, zal er wellicht ook snel een deal zijn over het Vlaamse plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat dossier omvat 1,4 miljard euro aan Europese steun voor de landbouw. Geld waar de (kleine) boeren naar snakken. Een van de belangrijkste eisen van het boerenprotest dat vrijdag gepland staat in Brussel is dat het plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zo snel mogelijk wordt goedgekeurd.

Volgens de Boerenbond zijn er al 1.500 inschrijvingen binnen.