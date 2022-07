Vlaams gezin verbruikte dit jaar minder gas en elektriciteit

Vlaamse gezinnen hebben de eerste zes maanden van dit jaar opvallend minder elektriciteit en gas verbruikt. Uit de geanonimiseerde data van 100.000 digitale gas- en elektriciteitsmeters blijkt dat een Vlaams gezin in de eerste helft van dit jaar 12,7 procent minder gas verbruikte ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij houdt Fluvius rekening met temperatuurverschillen. In elke maand van het jaar tot nu werd er bespaard, met de meest stevige daling in februari en maart (telkens -16 procent), mei (-18) en vooral juni (-37).

Eenzelfde verhaal voor het elektriciteitsverbruik, waarvoor Fluvius nu voor het eerst data vrijgeeft. Op basis van 50.000 digitale meters van gezinnen zonder zonnepanelen en 50.000 digitale meters van gezinnen die wel over een pv-installatie beschikken, blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 8,4 procent minder elektriciteit verbruikt werd ten opzichte van een jaar eerder. De daling was het hoogst in mei (-12 procent) en april (-10). De daling van het elektriciteitsverbruik was merkbaar in zowel in de piek- als de daluren en in alle provincies.

Hoge prijzen

Naar de reden van de energiebesparing bij de Vlaamse gezinnen is het niet ver zoeken. Sinds het najaar van vorig jaar zijn de energieprijzen geëxplodeerd. En de hoge prijsniveaus blijven - onder druk van de oorlog in Oekraïne - aanhouden. Zo betaalt een gezin met gemiddeld verbruik dat in juni een contract afsloot gemiddeld 1.552,39 euro voor elektriciteit en 2.151,65 euro voor gas. Dat is een stijging van 61 procent voor elektriciteit en 71 procent voor gas tegenover juni 2021.

Op welke manier de besparing gerealiseerd wordt, kan netbeheerder Fluvius niet vaststellen. “Maar voor elektriciteit gaat het waarschijnlijk om zaken als de plaatsing van ledlampen, de vervanging van oude elektrische toestellen, een lagere temperatuur voor de boiler of een afschakelbare verdeelstekker aansluiten”, zegt woordvoerder Björn Verdoodt.

Thermostaat

“Voor gas kan het bijvoorbeeld door de thermostaat een graadje lager te zetten, ’s nachts minder te verwarmen of verouderde gastoestellen te vervangen door zuinige exemplaren”, somt Verdoodt op. Wat opvalt is de sterke verlaging van het gasverbruik in juni (-37 procent). “Sowieso ligt het gasverbruik in juni al een pak lager dan in de wintermaanden, doordat de verwarming doorgaans niet draait of afstaat”, zegt Verdoodt. “Door bijvoorbeeld minder te koken op gas of minder warm water te verbruiken kan je alsnog besparen. En de impact op een lager totaalvolume is verhoudingsgewijs natuurlijk groter. Dat is statistiek.”

Fluvius merkt overigens niet alleen in het verbruik dat de Vlaming bezig is met energiebesparing. “Het aantal gezinnen met een digitale meter dat inlogt en zijn eigen verbruik opvolgt via mijn.fluvius.be is op een half jaar tijd bijna verdubbeld van 114.000 naar 200.000”, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. “Het is duidelijk dat veel mensen er bewuster mee bezig zijn. We zien trouwens ook dat verbruikers met zonnepanelen 11 procent minder stroom hebben geïnjecteerd op het net tegenover de eerste jaarhelft van 2021. Dat wijst erop dat eigenaars van zonnepanelen er alles aan doen om de stroom die ze produceren ook zelf te verbruiken. Nog een teken dat Vlamingen bezig zijn met hun verbruik.”