Vlaams Belang opent aanval op ‘linkse leerkrachten’

Er is commotie over een filmpje dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op TikTok postte naar aanleiding van 1 september. Van Grieken vertelt in het filmpje dat hij als scholier en later als student eigenlijk een hekel had aan de eerste schooldag. “Dat werd nog in de hand gewerkt door linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas in hun lessen proberen te verwerken”, klinkt het. “Toch hoop ik dat jullie de moed vinden om er het beste van te maken. In 2024 gaan we wel de rekening presenteren aan al die linkse leerkrachten.”

De uitspraken van Van Grieken lokken flink wat reactie uit op sociale media. Professor Orhan Ağırdağ, hoofddocent aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, reageerde verbolgen op het filmpje. “Daarom is vrijheid van onderwijs en vaste benoeming cruciaal”, tweette hij. “Dit is precies de reden waarom vaste benoemingen ooit werden ingevoerd.” Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, antwoordde ook via een tweet die – zonder Van Grieken bij naam te noemen – aan duidelijkheid niets te wensen overliet: “De vrijheid van onderwijs is een steunpilaar van een open Vlaamse samenleving, precies omdat ze het werk van scholen en leraren beschermt tegen de politieke willekeur van de dag. Laten we die vrijheid op 1 september vooral blijven vieren!”

Ook bij de vakbonden wordt geantwoord via sociale media. ACOD onderwijs plaatste op Facebook een foto van een mistroostige kleuter, met de boodschap ‘Tom Van Grieken zit ook in mijn klas’. “Sommige politici moet je op hun niveau aanspreken”, verklaart Nancy Libert van de socialistische onderwijsbond aan De Morgen. “Het is eigenlijk heel spijtig dat iemand zoveel aandacht opeist op een dag waarbij het vooral over de kinderen en de leerkrachten zou moeten gaan. Mag ik dat verwerpelijk vinden? Het probleem is: alle aandacht die je eraan geeft speelt in zijn kaart.”

Andere topfiguren uit het onderwijs zinspelen op dezelfde gedachte. Officieel reageren doen ze liever niet, want daarmee voed je enkel de polarisatie. “In deze tijden waarbij ons onderwijs in een precaire situatie zit, waar de nood aan leerkrachten groot is, doen dergelijke uitspraken er geen goed aan”, klinkt het. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) verkoos om niet te reageren.

Vlaams Belang is niet aan zijn proefstuk overigens. Eerder dit jaar was er al een actie van Vlaams Belang Jongeren die een heuse kliklijn opzette. ‘Wens je een melding te maken van ongepaste linkse taal in jouw klas? Dan kan je dit doen door het formulier in te vullen’, klonk het op de website. Er kunnen zelfs foto’s of filmpjes worden doorgestuurd. Voor de goede orde: dat is niet toegestaan, zegt privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert. “Leerkrachten hebben, zoals iedereen, recht op privacy, en om niet gefilmd te worden tijdens de lessen.”