Vlaams Belang-ondervoorzitter Chris Janssens out zich als homoseksueel

Tot nu toe wisten heel weinig mensen dat Janssens homoseksueel was, zegt hij zelf. Ook zijn ouders en zus waren daarvan nog niet op de hoogte. "Ik heb het heel lang moeilijk gehad met mijn geaardheid. Een hele tijd heb ik mijn geaardheid bewust genegeerd", zegt de Genkenaar.

Een gesprek met een jonge homoseksueel heeft Janssens nu over de streep getrokken. "Als ik met mijn outing één iemand kan helpen zodat hij of zij zichzelf kan aanvaarden en niet langer moet vluchten voor wie hij of zij is, zal het al de moeite zijn geweest."

Janssens benadrukt wel dat hij niet van plan is om als "ambassadeur van holebi's" naar voren te treden. "Dat is niet mijn politieke engagement. Geaardheid behoort tot het privéleven. Ik spreek er vandaag over, maar zal er in mijn verdere professionele leven geen politiek strijdpunt van maken.”

In het interview wordt er erop gewezen dat Vlaams Belang geregeld als homo-onvriendelijk wordt bestempeld. "Hebben enkelingen in mijn partij in het verleden uitspraken gedaan die als homo-onvriendelijk beschouwd kunnen worden? Misschien wel", zegt Janssens. "Maar zowel mijn partij als ikzelf zijn geëvolueerd. Wie dus denkt dat ik mij ga verontschuldigen voor uitspraken of standpunten uit het verleden is aan het verkeerde adres.”