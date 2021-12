Vlaams Belang blijft de grootste partij in Vlaanderen, PVDA springt over Groen

Mochten er vandaag verkiezingen zijn, dan stemt volgens de peiling 24,5 procent van de Vlamingen op Vlaams Belang. Met die uitslag is de extreemrechtse partij van Tom Van Grieken opnieuw de grootste van Vlaanderen. Vlaams Belang scoort opnieuw beter dan bij de laatste verkiezingen uit 2019 (18,7 procent) en stijgt ook in vergelijking met de vorige peiling (23,6 procent), al valt die laatste verschuiving wel binnen de foutenmarge.

N-VA blijft in de peiling de tweede partij met 21,6 procent van de stemmen. Dat blijft een pak lager dan bij de verkiezingen van twee jaar geleden (25,5 procent).

Vooruit wordt de op twee na grootste partij. Ze scoort met 13,9 procent haar beste resultaat sinds de verkiezingen (10,8 procent).

De overige Vivaldi-partijen doen geen goede zaak, al bevinden ook hier alle dalingen zich binnen de foutenmarge. CD&V haalde in de vorige peiling 12,6 procent en zakt nu naar 10,7 procent. Dat is een pak minder dan de 14,2 procent bij de verkiezingen van 2019.

Voor Open Vld is deze peiling de slechtste sinds de start van de regering-De Croo in oktober vorig jaar. De liberalen komen met 10,3 procent niet in de buurt van de 13,5 procent van twee jaar geleden.

Ook federale coalitiepartner Groen daalt verder: vergeleken met het verkiezingsresultaat (9,8 procent) en de vorige peiling (9,6 procent) scoort ze met 8,4 procent opnieuw minder goed.

Onderaan gaat de radicaal-linkse partij PVDA er gestaag op vooruit: de 7,7 procent van de vorige peiling is nu 8,9 procent geworden.

Wallonië

In Wallonië klimt PS uit het dal. Met 24,9 procent komen de Franstalige socialisten opnieuw in de buurt van hun verkiezingsresultaat (26,1 procent).

Net achter de PS gaat ook MR erop vooruit. De Franstalige liberalen zijn met 22,3 procent de op een na grootste partij in Wallonië, en zetten een beter resultaat neer dan de 20,5 procent van de verkiezingen. Ze laten daarmee de linkse concurrentie van de PTB (18,2 procent) en Ecolo (15,5 procent) achter zich. Met 8 procent zet cdH haar dalende trend voort, en Défi haalt intussen zelfs de kiesdrempel niet meer (4,2 procent).

De Croo opnieuw het populairst

De populairste politicus in Vlaanderen is al voor de zesde keer op de rij, sinds zijn aantreden in oktober vorig jaar, premier Alexander De Croo (Open Vld). Van alle ondervraagden wil 56 procent hem in de komende maanden graag een belangrijke rol zien spelen. Dat is iets minder dan de 61 procent van drie maanden geleden. De tweede plaats wordt gedeeld door twee Vooruit-kopstukken: minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en voorzitter Conner Rousseau.