Vivaldi zoekt extra plaatsen voor asielopvang. Wat kan het leger doen?

Al maanden kampt België met een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Het gevolg is dat rechtbanken ons land al honderden keren veroordeeld hebben. En hoewel de structurele oplossing vooral Europees is – asielzoekers moeten volgens de zogenaamde Dublin-regels opvang krijgen in de Europese lidstaat waar ze eerst aankomen – verandert dit niets aan de schrijnende beelden van mensen die hier op straat belanden omdat er te weinig opvangplaatsen zijn.

Een eerste vergadering over de opvangcrisis – de ‘doop’ van de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) – leverde donderdag een nieuwe maatregel op: om asieldossiers sneller te kunnen behandelen, komen er vanaf juli snellere aanwervingsprocedures bij de asieldiensten. Nu kan het tot zes maanden duren na de eerste aanmelding bij Selor voordat iemand aan de slag kan gaan en dat is niet houdbaar. Maar er is meer nodig, beseft de regeringstop.

Om het aantal opvangplaatsen snel te verhogen, bekijkt de regering meerdere mogelijkheden. Welke gebouwen hebben de gewesten nog ter beschikking? Zo zou er nagedacht worden over een gebouw in de Brusselse Lombardstraat, waar ongeveer 300 mensen opgevangen kunnen worden. Wat kan het leger nog doen in zijn kazernes? Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft zich donderdag principieel akkoord verklaard om een extra inspanning te leveren bij de opvang van asielzoekers. En wat kunnen de lokale besturen aanleveren van vrije plaatsen?

Legergebouwen

Het kabinet van Dedonder benadrukt dat het Belgisch leger al zijn deel doet om asielzoekers te helpen. “Defensie biedt al veel steun, en heeft sinds 2015 bijna zesduizend opvangplaatsen ter beschikking gesteld aan Fedasil (het agentschap voor de opvang, JVH), verspreid over vijftien militaire kwartieren”, meldt het kabinet-Dedonder per mail. Nog extra plaatsen voorzien in de bestaande legergebouwen zal niet evident worden, luidt het. Al is de krijgsmacht wel bereid om op verschillende sites – “onder andere Ieper, Glons of Doornik” – wooncontainers te plaatsen.

In totaal zou dit 400 opvangplaatsen kunnen opleveren, rekent het kabinet van Dedonder voor. Toch lijkt er elders in de regering weinig animo voor dit voorstel. Een bron reageert: “Het moet nu écht snel gaan. Dagelijks zijn er veroordelingen. Wooncontainers plaatsen op verouderde sites waar nog werken nodig zijn, is geen snelle oplossing.” Een andere bron vult aan: “Het probleem met het leger is dat het een black box is. We horen wel altijd dat de kazernes zelf volzet zijn, maar niemand kan dat daadwerkelijk controleren. Het leger lijkt ons soms niet echt voluntaristisch.”

Om de instroom van asielzoekers te verkleinen, denkt de federale regering ook aan nieuwe ontradingscampagnes. Die zouden dan focussen op mensen die volgens de Dublin-regels elders in Europa onderdak moeten krijgen. “Het is gewoon niet houdbaar dat wie elders in Europa asiel aanvroeg dat hier nog eens doet. Deze maand gaat het over 54 procent van het aantal aanvragen. Het doet het hele Europese asielsysteem kraken”, zei staatssecretaris de Moor zaterdag in De Tijd.

Maandagavond al zit de regeringstop samen over de pensioenen. Nog zo’n breinbreker.