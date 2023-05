Vivaldi wil achterpoortje naar belastingparadijzen sluiten

Groen heeft een wetsvoorstel neergelegd in het federaal parlement om fiscale fraude via belastingparadijzen moeilijker te maken. “Mijn voorstel kadert binnen de bredere strijd die Vivaldi voert tegen fiscale fraude”, legt Groen-parlementslid Dieter Van Besien uit. “Concreet willen we een achterpoortje sluiten waar fiscale advocaten gebruik van maken om geld vanuit ons land door te sluizen naar artificiële, financiële constructies in belastingparadijzen.”

Vandaag is het zo dat betalingen van Belgische aan buitenlandse vennootschappen van meer dan 100.000 euro alleen kunnen worden gezien als beroepskost als aan twee voorwaarden voldaan is: er moet een reële economische prestatie tegenover staan en de ontvanger mag geen artificiële constructie zijn. “Over die tweede voorwaarde bestonden er interpretatieverschillen”, verduidelijkt Van Besien. “Sommige advocaten beweerden dat alleen bedrijven die waren opgezet om belastingen te ontduiken die in België zijn verschuldigd, neerkomen op dergelijke constructies. Het is onbegonnen werk om zoiets voor een rechter te bewijzen.”

In het wetsvoorstel wordt nu expliciet bepaald dat een artificiële constructie als doel heeft om belastingen te ontduiken, onafhankelijk van waar die verschuldigd zijn. Daarmee volgt Van Besien met zijn voorstel ook een aanbeveling van het Rekenhof.

Het voorstel kan rekenen op steun van Vooruit, PS, cd&v en Les Engagés. De liberale partijen hebben aangegeven dat ze graag nog wat extra studiewerk willen om te zien of het de ondernemingen niet met te veel extra administratie zou opzadelen. Dat zal de volgende maanden gebeuren. De verwachting is dat het wetsvoorstel na de zomervakantie gestemd zal worden.