Vivaldi weer op ramkoers: MR dreigt ermee om cruciale wet niet mee goed te keuren

Overleeft de regering-De Croo de week? Het is een vraag die je bijna elke week moet stellen, en ook nu loopt de spanning weer hoog op. Hoe hoog, dat moet blijken bij de stemming van de programmawet, de verzamelwet die onder meer de begroting concreet invult, komende donderdag in de Kamer. Regeringspartij MR dreigt ermee om die cruciale wet niet mee goed te keuren.

Alles draait rond het fiscale luik van de programmawet, met daarin een aanpassing van de regels voor het gebruik van auteursrechten. Binnen de regering is de afspraak gemaakt om strenger toe te zien op het gebruik daarvan, waardoor een fiscale sluipweg zou worden afgesloten voor een aantal beroepen, van de IT-sector tot de geneeskunde.

Zo ziet de MR het niet. “Wij hebben in de regering de afspraak gemaakt dat geen enkele sector uitgesloten is van auteursrechten”, klinkt het daar. Maar wat betekent dat? Volgens de Franstalige liberalen dat het bestaande systeem behouden blijft. De andere partijen binnen Vivaldi begrijpen het anders. “De afspraak is dat geen enkele sector ‘a priori’ wordt uitgesloten”, heet het op het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). “Het auteursrecht geldt voor iedereen die een publiekelijk toegankelijk werk creëert. Als een IT’er een boek schrijft, dan heeft ook hij recht op de regeling.”

De onenigheid kwam maandag tot een eerste kookpunt in de commissie Financiën van de Kamer. Nadat fractieleider Peter De Roover (N-VA) vanuit de oppositie om verheldering had gevraagd, bleken MR en de andere Vivaldi-partijen nog altijd niet op dezelfde golflengte te zitten. Na een langdurige schorsing voor meerderheidsoverleg kon geen compromis gevonden worden. MR-fractieleider Pierre Piedboeuf onthield zich bij de stemming over het fiscale onderdeel van het wetsontwerp, zijn partijgenote Marie-Christine Marghem stemde zelfs tegen.

Lobby

De discussie spitst zich toe op de IT-sector. Al meteen na de bekendmaking van het begrotingsakkoord pleitte technologiekoepel Agoria voor uitstel. In MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft de sector een bondgenoot gevonden. “In tegenstelling tot wat door sommigen wordt gezegd, blijft de IT-sector in het systeem van auteursrechten”, tweette Bouchez al. “Het regeerakkoord is duidelijk en de minister moet het nakomen. Zo zal het gebeuren.”

Binnen de regering wordt met een kritisch oog gekeken naar de goede banden die Bouchez onderhoudt met het snel groeiende Waalse softwarebedrijf Odoo. Zulk parfum van lobbyisme hangt wel vaker over het verzet dat de MR voert binnen de regering, van de verstrengde regelgeving voor gokreclame tot de fiscale voordelen voor het profvoetbal.

Een akkoord is niet in zicht. MR verwacht dat minister Van Peteghem expliciet bevestigt dat de IT-sector gespaard blijft. De minister weigert. Hij voelt zich gesteund door de rest van de meerderheid, waar het geduld met de MR-voorzitter die vaak terugkomt op afspraken wegsmelt. Een confrontatie wenkt, want ook bij de MR is er nog weinig marge voor toegeeflijkheid. “Niets werkt nog”, zucht een Franstalige liberaal. Daarbij wordt ook gewezen op de heibel in de Congo-commissie of de slepende onderhandelingen met Engie over het uitstel van de kernuitstap.

Donderdag wordt normaal gezien over de programmawet gestemd in de plenaire Kamer. Technisch gezien zou de meerderheid stand kunnen houden, als de hele MR-fractie zich onthoudt bij de stemming. Maar een coalitiepartner die de programmawet niet steunt, levert een impliciete motie van wantrouwen af. Dat zou het voortbestaan van de regering in gevaar brengen.