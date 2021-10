Vivaldi moet megadeal maken: ‘Het kan vastlopen op energiefactuur’

“Als het nog ergens op vastloopt, dan is het op de energiefactuur”, oordeelt een rode regeringsbron.

Binnen Vivaldi zijn alle partijen het erover eens dat huishoudens gecompenseerd moeten worden voor de hoge energieprijzen. De vraag is: hoe? Een verlenging van het sociaal tarief lijkt verworven, minstens tot april. Als het van de socialisten en de groenen afhangt tot de zomer. Er komt ook een hervorming van de heffingen op de stroomfactuur aan. Die worden omgezet in accijnzen en verlaagd vanaf 2022, wat een gemiddeld huishouden tot 50 euro zou opleveren.

Voor de socialistische familie volstaat dat niet. PS en Vooruit willen de middenklasse een extra energiecheque of -korting geven. PS mikt op een bedrag tot 100 euro.

De liberalen en de groenen zien dat niet zitten. Hun redenering: via het sociaal tarief wordt al 20 procent van de huishoudens geholpen. De hervormde stroomfactuur komt iedereen ten goede. Daarnaast nog een smak geld uitgeven, ruim 500 miljoen euro, voor de middenklasse is van het goede te veel. Ook al omdat niet iedereen er echt nood aan heeft.

“Wij willen geen cheque”, laat een blauwe bron weten. Een mogelijke tussenoplossing is een verlaging van de energieheffingen voor het laatste kwartaal van 2021.

Arbeidsmarkt

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en zijn vicepremiers brachten het weekend door aan de onderhandelingstafel. Zaterdag werd het arbeidsmarktbeleid besproken. Ook daar zijn er nog een aantal knelpunten, vooral tussen blauw en rood.

PS staat afkerig tegenover een uitbreiding van de nachtarbeid. Ook de opvolging van langdurig zieken ligt gevoelig. Die zouden sancties riskeren als ze hun terugkeer op de arbeidsmarkt, via bijvoorbeeld een herscholing richting een knelpuntberoep, tegenwerken. “De liberalen moeten beseffen dat dit niet meer de regering-Michel is met alleen centrumrechtse partijen”, luidt het bij PS. De socialisten voelen de hete adem van de linkse PTB in de nek.

De kans lijkt reëel dat het doktersbriefje wordt afgeschaft voor wie maar enkele dagen ziek is. Al staan de liberalen hier onder druk van de werkgevers. Die vrezen veel ‘maandagochtendziekte’.

Zondag kwamen het energiedossier en de investeringen aan bod. In het regeerakkoord van Vivaldi staat dat de coalitie de investeringsgraad tegen 2024 zal verhogen tot 3,5 procent van het bbp. Het gaat om investeringen in het spoor, de strijd tegen de klimaatopwarming en de digitalisering.

Zondagavond laat, bij het ter perse gaan van deze krant, was er nog geen akkoord. Ten laatste dinsdag moet er een deal zijn. Dan wordt De Croo in het parlement verwacht voor zijn regeerverklaring. De zeven coalitiepartijen gaan ervan uit dat die deadline gehaald wordt.

Her en der wordt gesuggereerd dat De Croo het overleg met opzet ietwat laat aanslepen, om zelf dinsdag in primeur te kunnen uitpakken met alle nieuwe plannen en hervormingen.

Verschillende partijvoorzitters zochten in het weekend de tv-studio’s op. In De zevende dag opperde Paul Magnette (PS) de strijd tegen de fiscale fraude stevig uit te breiden, naar aanleiding van de Pandora Papers. Fraudebestrijding is een klassieke sluitpost voor de begroting.

In VTM Nieuws keek Joachim Coens (CD&V) naar het sociale gunstregime voor het topvoetbal.