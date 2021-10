Vivaldi heeft alvast energieakkoord: 80 euro extra korting voor kwetsbare gezinnen

Vivaldi werkt maandag verder aan een groot akkoord. Ten laatste dinsdag moeten de zeven coalitiepartijen een ‘monsterdeal’ vinden over de begroting, maatregelen om de stijgende energiefactuur te compenseren, een hervorming van de arbeidsmarkt en extra investeringen.

Wat betreft de energiefactuur werden maandag de contouren van een deal zichtbaar.

Vivaldi zal het sociaal tarief voor kwetsbaren gezinnen (goed 1 miljoen huishoudens of 2 miljoen Belgen) verlengen tot april. Dit komt neer op een jaarlijkse besparing van 720 euro. In april volgt een evaluatie. Als de prijzen hoog blijven, zal de maatregel verlengd worden. Daarnaast komt er een hervorming van de heffingen op de stroomfactuur aan. Die worden omgezet in accijnzen en verlaagd vanaf 2022. Dit zou een gemiddeld gezin tussen jaarlijks 30 en 50 euro opleveren.

Een energiecheque voor de hele middenklasse, een eis van de PS, komt er niet.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft de voorbije dagen allerlei scenario’s doorgerekend om de middenklasse te compenseren voor de hoge energieprijzen, uitgaande van hun verbruik, inkomen of contract. “Maar geen enkel scenario is perfect”, luidt het. Zo vindt iedereen binnen Vivaldi dat een compensatie best rekening zou houden met het inkomen van huishoudens. Alleen betekent dit dat men via de belastingbrief moet werken en dat huishoudens hun geld dus maar eind 2022 zouden zien. Te laat om de huidige crisis te ondervangen.

Vivaldi gaat daarom voor een tussenoplossing: de meest kwetsbare huishoudens, die al onder het sociaal tarief vallen, krijgen een extra korting op hun energiefactuur. Dat melden verschillende bronnen rond de onderhandelingstafel. Het zou gaan om een eenmalig bedrag van 80 euro. “Ook het sociaal tarief is de voorbije maanden een stuk duurder geworden. Op deze manier helpen we de meest kwetsbaren vooruit”, reageert een regeringsbron. “Wat betreft de middenklasse: die zal baat hebben van de hervorming van de stroomheffingen tot accijnzen.”

Ook de socialisten kunnen leven met deze oplossing. “Dit is een mooi compromis”, klinkt het binnen de PS. De energiekorting voor kwetsbare huishoudens zou ruim 112 miljoen euro kosten. In totaal zou het volledige energieakkoord afkloppen rond 650 miljoen euro.