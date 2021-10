Vivaldi gaat met grove borstel door energiefactuur

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legde zaterdag een rapport van 25 pagina’s voor aan de kern met daarin een brede waaier aan opties om de energiefactuur te verlagen. Hoewel de keuze nog niet helemaal vastligt – tijdens begrotingsgesprekken is er pas een akkoord als er over alles een akkoord is – bestaat er wel een brede consensus over de algemene contouren van de oplossing. Dat melden verschillende regeringsbronnen aan De Morgen.

Het sociaal tarief voor mensen met een laag inkomen zou minstens met één kwartaal worden verlengd. Het gaat om een miljoen gezinnen die nu vanwege hun lage inkomen het laagste tarief op de markt betalen. Velen onder hen dreigen dit gunstregime op 1 januari kwijt te spelen, maar de regering wil hen geruststellen tot aan het begin van de lente. Kostprijs: 200 miljoen euro. Als het van de socialisten en de groenen afhangt, wordt de steun nog langer voortgezet.

Daarnaast gaat de regering met de grove borstel door uw energiefactuur. Nu zitten er allerlei federale heffingen in voor de subsidiëring van de windmolenparken op zee, de sociale tarieven, de berging van nucleair afval en de werking van energieregulator Creg. Die worden geschrapt en vervangen door een accijns. Het voordeel is dat zo’n accijns een vast bedrag is, terwijl een heffing varieert. Alleen al de windmolenparken zouden de heffing volgend jaar met 50 miljoen euro verhogen zonder de ingreep.

Dankzij de accijns kan de overheid een deel van de prijzenpiek op de markt en dit soort toeslagen tegenhouden. In 2022 zou een gezin hierdoor gemiddeld 50 euro besparen. De kostprijs voor de begroting wordt geraamd op 156 miljoen euro. Daarnaast biedt de accijns de kans om in de toekomst een groene taxshift door te voeren. Het geeft namelijk de flexibiliteit om fossiele energie zoals gas wat hoger te belasten en elektriciteit wat minder.

Deze hervorming heeft wel pas vanaf volgend jaar effect. Daarom ligt er ook een derde maatregel op tafel om diegenen die naast het sociaal tarief grijpen op korte termijn te verlichten. Een van de pistes is om de federale heffing tot eind dit jaar kwijt te schelden, wat per gezin tientallen euro’s zou schelen. Een variant is de heffing bevriezen. Er is ook de optie om een korting te geven. De kostprijs van deze opties wordt nog berekend.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Beeld Thomas Sweertvaegher

De gesprekken verlopen moeizaam. Op zaterdag gingen de topministers vrij snel uit elkaar om over te schakelen op aparte gesprekken met de premier. Daarna boog een werkgroep zich over het energiedossier. Op zondag zouden de ministers het werk voortzetten, maar daar kwamen ze niet aan toe. Eerst moesten ze andere dossiers uitklaren, zoals het al dan niet schrappen van fiscale gunstregimes voor topvoetballers en tweede woningen.

Vooral op vlak van arbeidsmarkt en arbeidsongeschiktheid is het water tussen de coalitiepartners diep, bleek gisteren. Zo is er onenigheid over de vrijstelling van sociale bijdragen van een eerste aanwerving. MR en Open Vld willen dit systeem behouden, terwijl de socialisten het ‘eerlijker’ willen maken.

Vanmiddag komen de topministers opnieuw samen. Een akkoord wordt pas later deze week verwacht.