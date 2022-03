Vivaldi dempt energiefactuur, maar wat daarna?

De druk is te groot geworden om nog langer te wachten. De gasrekeningen doen al even duizelen en al helemaal sinds de Russische president Poetin Oekraïne is binnengevallen. Intussen zijn de prijzen aan de benzinepomp ook helemaal op hol geslagen. Zowat iedereen in de federale regering beseft: het is urgent om de factuur op zijn minst tijdelijk te dempen. Maandagavond om 19 uur komen de topministers van de zeven partijen samen om knopen door te hakken. Op verschillende kabinetten wordt aangegeven dat het nachtwerk kan worden.

Over de grote lijnen bestaat er eensgezindheid. Zo zijn intussen alle partijen gewonnen om ook de btw op gas te verlagen naar 6 procent. Het tarief van 6 procent op elektriciteit zou worden verlengd. Het verzet dat de liberalen vorige maand nog aantekenden is intussen weggeëbd.

De bedoeling is om tegelijk ook de accijnzen op de energiefactuur te hervormen om zo op termijn de gemiste btw te compenseren. Op dat vlak wringen de liberalen nog tegen. Open Vld kan wel leven met ‘slimme accijnzen’ op de stroomfactuur, die sturend kunnen worden ingezet. Op de gasfactuur moet de btw-verlaging voor de liberalen tijdelijk zijn. Straks, als de prijzen weer normaliseren, moet het tarief weer naar 21 procent. Het idee is om de mensen straks te ontmoedigen nog met gas te blijven verwarmen. CD&V wijst er op dat je net via accijnzen dat effect veel gerichter kan bereiken.

Bij MR zijn ze helemaal niet gewonnen voor accijnshervorming, omdat ze vrezen dat sommige verbruikers op het eind van de rit meer moeten betalen. De btw-verlaging moet sowieso tijdelijk zijn voor de Franstalige liberalen.

Financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V) wil de accijnzen op benzine en diesel verlagen. Beeld Photo News

Tijdelijke korting aan de pomp

Daarnaast is er consensus binnen Vivaldi om de accijnzen op benzine en diesel te verlagen. Financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V) wilde via die weg de kosten aan de pomp met 35 cent per liter verminderen. Groenen en socialisten serveerden dat voorstel afgelopen weekend nog af wegens te duur: het zou op jaarbasis 2 miljard euro kosten.

Toch beseffen zij ook dat er op korte termijn iets moet gebeuren aan de absolute recordprijzen. Er ligt nu een compromisvoorstel op tafel. Daarbij zouden de accijnzen effectief verlaagd worden, zij het tijdelijk. Daarna zou een 'omgekeerd cliquet’-systeem worden ingevoerd. Dat dient dan als schokdemper als de prijzen weer zouden stijgen. Om nu die schokdemper te installeren was het eigenlijk al te laat, gezien de prijzen al op een historisch recordniveau zitten. Wat de juiste timing is en hoeveel de prijs dan juist moet dalen, is nog voer voor debat.

Tot slot zal ook het sociaal tarief worden verlengd. Sinds de coronacrisis genieten zowat een miljoen huishoudens met een beperkt inkomen van een voordelige energiefactuur. Groenen en socialisten willen dat systeem ook permanent maken, CD&V en de liberalen passen daarvoor en willen slechts een tijdelijke verlenging. Veel hangt of de btw-verlaging blijvend is. Voor alle structurele maatregelen moeten ook immers ieder jaar opnieuw de centen gevonden worden.

De socialisten willen zelfs een stap verder gaan en ook de groep met een inkomen net daarboven, tot aan het mediaaninkomen van 3.500 euro, een extra korting op de energiefactuur te geven. De grote vraag is waar de regering de centen gaat halen voor al die maatregelen. Binnen de regering wil men nu vooral snel de gezinnen geruststellen en wordt de rekening doorgeschoven naar later. Een hoge regeringsbron maakt de vergelijking met de coronacrisis waar ook de geldbuidel werd opengetrokken om de vele bedrijven te redden.

Tot net voor de vergadering regende het voorstellen van de verschillende partijen. Open Vld vroeg nog een extra korting voor zelfstandigen en kleine ondernemingen op hun energiefactuur. Groen en Ecolo legden een heel pakket aan maatregelen op tafel, met onder meer extra steun voor de NMBS. Het treinverkeer slorpt enorm veel elektriciteit op, waardoor het risico bestaat dat tickets op korte termijn duurder zouden worden. Socialisten wilden daar nog in mee gaan, bij de andere partijen viel dat op een koude steen. “Het is niet het moment om snel nog wat geld binnen te halen voor je departement", klinkt het bij MR.

Blijft ook de vaststelling dat deze ingrepen voorbijgaan aan het fundamentele probleem. De acute pijn wordt dan wel verlicht voor de bevolking, de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt met dit pakket aan maatregelen niet gecounterd. Die komen nog steeds voor een groot stuk van Rusland. Komende vrijdag zit de regering opnieuw samen om de kernuitstap en de energieomslag te bespreken. Mogelijk blijven twee van de zeven kerncentrales open en wordt er fors geïnvesteerd in hernieuwbare energie en energiebezuiniging.