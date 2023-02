Vivaldi bereikt akkoord over krantenbedeling

De overheid subsidieert de bedeling van kranten en magazines in ons land. Bpost krijgt hier ongeveer 170 miljoen euro per jaar voor. Die steun garandeert uitgevers dat hun abonnees ’s ochtends tijdig hun krant ontvangen.

De concessie voor de krantenbedeling staat al jaren ter discussie. De kritiek bestaat uit de vraag of het wel de taak is van de overheid om te investeren in een beursgenoteerd bedrijf - waarvan het zelf hoofdaandeelhouder is. Ook doken er de afgelopen twee jaar onregelmatigheden op bij de verdeling van de concessies voor die krantenbedeling. Als gevolg van het schandaal werd er een onderzoek geopend en moest Bpost-CEO Dirk Tirez eind 2022 opstappen.

Lees ook Omstreden subsidies voor krantenbedeling op regeringstafel: hoe zal er bespaard worden? De gedachte. Er is geen journalist die een vraag op zak zou houden omwille van deze of gene subsidie. Toch is de kritiek niet ongegrond

Nu heeft de federale regering vrijdag, na een maandenlange discussie, een beslissing gemaakt over de krantensubsidies. De regering kwam bij de begrotingsopmaak overeen om in de nieuwe concessie voor de periode van 2024 tot en met 2027, de jaarlijkse dotatie te laten dalen met 50 miljoen euro tot 125 miljoen euro.

Bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) kan door het akkoord het bestek voor die nieuwe concessie uitschrijven. De huidige concessie is intussen verlengd zodat ze ook voor dit jaar geldt.

Wel besloten de regeringspartners dat het bestek nog kan worden gewijzigd door resultaten van een audit. Die audit komt er na berichten over onregelmatigheden in het verleden en moet uitwijzen of er toen te veel is betaald.