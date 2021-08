Viroloog Van Ranst en coronascepticus Engel staan voor de rechtbank: ‘Hij gedraagt zich als een roddeltante’

Een ‘roddeltante’, zo beschrijft Michael Verstraeten de viroloog Marc Van Ranst. De advocaat van Engel, en tevens de oprichter van Viruswaanzin.be, beargumenteert dat de viroloog zijn bereik van “minstens 130.000 mensen op Twitter” gebruikt om Engel zwart te maken. Van Ranst zou zijn cliënt een extremist, virusontkenner en oplichter noemen, “ook al heeft hij daar helemaal geen bewijs voor”. “Mijn cliënt gelooft echt wel dat dit virus bestaat, hij heeft alleen twijfels bij de manier waarop de overheid ons verplicht ermee om te gaan”, aldus de advocaat.

Volgens Verstraeten moet Van Ranst ook psychiatrisch onderzocht worden. “Die man is antisociaal, voegt onwaarheden toe aan zijn uitspraken om zijn woorden bij te staan, weet niet wat goed en wat kwaad is, en is zeer impulsief: hij tweet onmiddellijk, zonder nadenken, alles wat in zijn hoofd omgaat.”

Na zijn advocaat nam Engel zelf kort het woord: “Ik geniet er echt niet van om dit soort aantijgingen te horen, ik ben geen antivaxer maar stel me wel vragen bij de huidige ‘coronavaccins’. Dat zijn geen vaccins, maar het gaat om gentherapie en dat is niet hetzelfde.”

Virusontkenner

Engel vraagt een provisionele schadevergoeding van 1.000 euro om zijn reputatieschade recht te trekken. Daarnaast vraagt hij ook een rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro. Maar volgens Van Ranst is het al een overwinning dat Engel hem voor de rechtbank kreeg.

“Ik leef al meer dan een jaar in een klimaat van intimidatie en bedreiging”, zo start Van Ranst zijn betoog. “Ik ontving al meer dan 150 doodsbedreigingen, allemaal afkomstig uit de hoek van aanhangers van Viruswaanzin.be/Viruswaarheid.nl en extreemrechts. Voor Engel is het belangrijk om steeds nieuwe rechtszaken op te starten, in Nederland is hij er nooit in geslaagd te winnen dus nu begint hij in België.”

Willem Engel en zijn vriendin in de rechtbank van Mechelen. Beeld Tim Van der Zeypen

Van Ranst hekelde het feit dat de volledige dagvaarding en verschillende overtuigingsstukken die hij in dit dossier had overgemaakt, integraal op internet werden geplaatst door de rechtstreeks dagende partij. “Nog voor er één woord gezegd is in de rechtbank, stond alles integraal online”, zuchtte hij. “Die man krijgt te veel ruimte in Nederland om zijn zeg te doen, terwijl zijn kennis over het virus nihil is. Dat maakt van hem een oplichter. Ik heb nooit beweerd dat hij extreemrechts is. Dat hij een virusontkenner is, is voor iedereen duidelijk.”

Van Ranst betreurde dat hij slechts een dik halfuur kreeg, net zoals de tegenpartij, om zijn punt te maken voor de rechtbank. “Ik ben deze zomer twee maanden kwijt: een door toedoen van Jürgen Conings, en een door dit dossier. Doordat het een rechtstreekse dagvaarding betreft, ben ik niet gehoord door een onderzoeksrechter. Dit is dus de enige kans die ik krijg om mijn kant van het verhaal te vertellen.”

Er wordt een vonnis verwacht op 9 september.