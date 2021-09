Viroloog Van Gucht: ‘Een op de tien patiënten met verkoudheid test positief op coronavirus’

Mensen met milde klachten lijken minder geneigd om zich te laten testen en ook huisartsen testen minder vaak bij milde symptomen. Toch is het belangrijk dat je je ook bij een verkoudheid laat testen op het coronavirus, benadrukt Van Gucht. 9,3 procent van de mensen met verkoudheids- of griepklachten test immers positief op het coronavirus.

Om in de herfst of de vroege winter een vierde golf te voorkomen, blijft het belangrijk om risicocontacten te vermijden. “Elke transmissieketting die we kunnen doorbreken, draagt daartoe bij”, aldus Van Gucht.

Cijfers beter dan voorspeld

Een vierde golf in het najaar is volgens de modellen immers nog altijd mogelijk, zegt Van Gucht, al zijn de huidige coronacijfers beter dan wat de modellen in augustus hadden voorspeld.

De cijfers blijven momenteel relatief stabiel. Het aantal besmettingen neemt lichtjes toe tot 2.059 nieuwe besmettingen op dagbasis (+4 procent). Het aantal ziekenhuisopnames (55,3, -9 procent), en de ziekenhuisbezetting (692, -2 procent) en die op intensieve zorgen (216, -2 procent) nemen lichtjes af.

Groot verschil tussen regio’s

“Wel is er een groot verschil tussen de regio’s”, onderstreept Van Gucht. “In Vlaanderen is er een lichte stijging van de besmettingen, terwijl er in Brussel een licht dalende trend wordt vastgesteld. Die kan vermoedelijk verklaard worden door een daling van het aantal terugkerende reizigers en de strengere maatregelen. In Wallonië neemt het aantal besmettingen nog steeds toe, vooral in de provincie Luik.”

De meeste besmettingen worden vastgesteld bij kinderen en tieners, maar naar aanleiding van de start van het nieuwe academiejaar wordt er ook een toename bij de jongvolwassen voorspeld.

Daarom roept de viroloog andermaal op het risicogedrag te verminderen. “Een daling van het risicogedrag met twintig procent kan de belasting in de ziekenhuizen halveren”, aldus Van Gucht. Dat kan onder meer door het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen, een goede ventilatie, een vlotte medewerking aan de contacttracing en het respecteren van de quarantainemaatregelen.