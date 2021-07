Viroloog Steven Van Gucht: ‘Verstrengingen zijn nu niet nodig’

Van Gucht vermoedt dat het vooropgestelde plan van de regering gewoon verder zal worden gevolgd. “Op 30 juli komen er nog een aantal versoepelingen. Dat is stap drie van het zomerplan”, zegt hij. “Al bij al gelden er overigens nog heel wat maatregelen en ik denk dat dit een goede zaak is. Verstrengen is naar mijn gevoel niet echt nodig.”

Volgens de viroloog blijven de besmettingen nog wel stijgen in ons land, maar lijkt het toch enigszins te vertragen. “We zitten nu gemiddeld aan 1.330 besmettingen per dag. Dat is nog altijd een stijging, maar nog maar met zo’n 40 procent op weekbasis. Het zou kunnen dat we over enkele dagen aftoppen en dat is een goede zaak.”

Ook de ziekenhuisopnames stijgen nog. “Die volgen. Het zijn er nu 26 per dag en dat is ongeveer 50 procent meer dan een week geleden. Twee procent van de gevallen resulteert in een ziekenhuisopname. Dat zie je in het Verenigd Koninkrijk ook.”

Al bij al valt het bij ons mee op dit ogenblik, aldus Van Gucht. Hij drukt er wel op dat we best voorzichtig blijven en beter niet te snel gaan. “Maar we mogen ook niet panikeren. Verstrengen lijkt me momenteel echt niet aan de orde.”

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog.