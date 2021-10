Viroloog Marc Van Ranst: ‘Je moet daar eerlijk in zijn: een Covid Safe Ticket is niet honderd procent veilig’

Het Overlegcomité scherpt de regels weer aan. U kan zich in de maatregelen vinden?

Deze maatregelen volstaan voor de huidige situatie. Er zijn ook geen enorme malheuren nodig: er wordt geen sector gesloten. De ministers hebben pro-actief en pragmatisch gehandeld. Met pragmatisch bedoel ik: we hebben al die maatregelen al eens gezien, niemand zal hiervan achterover vallen. Het Covid Safe Ticket wordt wel uitgebreid, maar voor veel mensen is die coronapas niet nieuw meer.

Het is goed dat iedereen die de coronapas wil gebruiken, dat ook zal kunnen. Daarmee leg je verantwoordelijkheid bij organisatoren. Veel mensen verwachten dat ook, dat ze zelf kunnen beslissen over de risico’s die ze nemen.

Over het Covid Safe Ticket zei N-VA-voorzitter Bart De Wever dat het een vals gevoel van veiligheid gaf.

Ik kan hem daarin volgen, als je enkel maar denkt in termen van ‘veilig’ of ‘niet-veilig’. Je moet daar eerlijk in zijn: een Covid Safe Ticket is niet honderd procent veilig. Maar het verlaagt wel de kansen om ergens besmet te raken. Mensen met een Covid Safe Ticket kunnen toch nog het virus dragen en besmettelijk blijken, maar zij zijn dan meestal minder en minder lang besmettelijk.

Zijn mondmaskers in winkels geen symboolmaatregel? Winkels zijn toch een plaats met een laag risico?

Dat zou ik zo niet stellen. Het risico is er inderdaad wat lager dan op sommige andere plekken, maar het zijn wel plaatsen waar mensen vaak naartoe gaan. De meeste mensen gaan elk weekend naar de winkel. Dit is dus een kwestie van grote getallen. Het risico is er lager, maar er komen heel veel mensen langs: dan kan je wel een significant risico krijgen.

Tien dagen geleden hadden we alles onder controle, nu lijkt het opeens weer alle hens aan dek, met de gekende noodkreten van experts vlak voor het Overlegcomité. Hoe komt dat?

Ik heb geen regering gezien waarbij het alle hens aan dek was. De ministers waren wel koelbloedig en kordaat. Ze hebben ook geen lockdown afgekondigd hè. Maar het klopt wel dat ze niet opnieuw één per één nieuwe maatregelen nemen. Je kan evengoed al je kaarten meteen op tafel leggen. En niks doen was geen optie. Waarom? Omdat dan de scholen, de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen nog meer onder druk zouden komen. Dat moeten we voorkomen, en daarvoor moet de viruscirculatie omlaag.