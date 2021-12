Viroloog Ab Osterhaus: ‘Ook in andere Europese landen zijn er strengere maatregelen nodig’

Sinds zaterdag zit Nederland opnieuw in een lockdown, tot 14 januari. Onder meer niet-essentiële winkels, scholen en horeca zijn gesloten om de verspreiding van de omikronvariant te beperken. De Nederlandse viroloog Ab Osterhaus waarschuwt: ‘Ook in andere Europese landen zijn er strengere maatregelen nodig.’

Wat vindt u van deze nieuwe lockdown?

Ab Osterhaus: “Ik heb al een paar keer gezegd dat als er geen lockdown komt, we vroeg of laat zwaar in de problemen komen. We zitten in Nederland ondertussen wel met een behoorlijk percentage gevaccineerden. Boven de 18 jaar gaat het om meer dan 85 procent. Dat is heel veel. Maar in de tussentijd hebben we gezien dat de vaccins minder beschermen tegen de omikronvariant, en zeker bij mensen die langer geleden gevaccineerd zijn. Daar zien we dat het virus nog steeds aanslaat en blijft circuleren.

“Bovendien worden kinderen onder de vijf jaar niet gevaccineerd, en in de leeftijdscategorie van 5 tot 18 jaar is het vaccinatiepercentage veel lager dan bij volwassenen. De Nederlandse ziekenhuizen liggen ook gewoon vol op dit ogenblik en de normale zorg is afgeschaald. Ook ziekenhuispersoneel kan besmet worden natuurlijk. Die combinatie maakt het lastig om te zeggen: ‘Laat maar varen en we zien wel waar het schip strandt.’

Is er nog voldoende draagvlak bij de bevolking om de maatregelen te blijven volgen?

“Heel in het begin van de pandemie was het draagvlak voor maatregelen in Nederland 80 à 90 procent. Nu is het draagvlak voor het coronabeleid om en bij de 30 procent. Dat is natuurlijk een probleem. Maar virologen schetsen de scenario’s die we kunnen verwachten. Je hoeft niet altijd voor de doemscenario’s te gaan, maar in het verleden is er in Nederland al eens gekozen voor de soepelere weg en werden een aantal beslissingen genomen waardoor het helemaal mis is gegaan. Met de gegevens die we nu over de nieuwe variant hebben, waarbij we nog niet goed weten in hoeverre dat virus meer of minder ernstige verschijnselen geeft dan de vorige coronavarianten, is een lockdown nodig. Ook al is dat vervelend voor veel sectoren.”

Vindt u dat België en andere buurlanden dit ook moeten doen?

“Ik denk wel dat er extra maatregelen nodig zijn in die landen, ja. De landen waar het echt fout gaat, zijn Groot-Brittannië en Denemarken. Zij nemen al zwaardere maatregelen, net zoals Frankrijk. Ook Oostenrijk wordt behoorlijk restrictief op dit ogenblik.”

Het verschil met Nederland is dat België al meer heeft geboosterd. Volstaat dat om omikron tegen te houden?

“Het volstaat niet, maar het zal het wel reduceren. Er zijn geen maatregelen die absoluut zijn, maar alle beetjes helpen. Het valt een beetje te vergelijken met een ijsberg. Als de ijsberg hoog boven het water staat – je bent net gevaccineerd – pakt die alle soorten varianten wel. Maar als de vaccinatie langer geleden is, zakt de ijsberg onder water en blijft enkel het topje over en krijg je minder bescherming.”

Hoelang gaan we nog met het virus moeten leven?

“Het voorspellen van de komende jaren is vrij moeilijk. Maar de mogelijkheid bestaat dat er nieuwe varianten gaan blijven komen als we de vaccinatiegraad wereldwijd niet verhogen. Maar er bouwt zich tegen deze virussen ook een weerstand op onder de bevolking. Ook de Mexicaanse griep is een virus dat nooit is weggegaan, maar het evolueerde naar een wintervirusgriep. Dat zou ook bij het coronavirus een van de scenario’s kunnen zijn.”