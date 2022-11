Vind je geen klimaatjob, dan start je toch zelf een vacaturesite op?

Steeds meer burgers pakken het klimaatvraagstuk op kleine schaal aan. Zoals Leuvenaar Hans Dreesen, die een klimaatjob zocht, maar uiteindelijk een vacaturesite uit de grond stampte.

In de Egyptische badstad Sharm-el-Sheikh zijn dezer dagen wereldleiders en diplomaten bijeen voor de 27ste editie van de internationale klimaatconferentie. De bedoeling van COP27 is helder: een stand van zaken opmaken van de strijd tegen de opwarming van de planeet en een akkoord bereiken over de implementatie van bestaande klimaatafspraken. Maar er is weinig animo. Activisten zoals Greta Thunberg of Anuna De Wever sturen hun kat. Dat heeft niet enkel te maken met de mensenrechtenschendingen door het gastland, maar ook omdat de bijeenkomst weinig ambitieus lijkt. Zowel het overleg als de vooropgestelde plannen lijken onvoldoende. Een alternatief voor een internationale top als COP27 is er niet. Is niet deelnemen willens nillens een vorm van fatalisme?

Steeds meer burgers besluiten het klimaatvraagstuk op kleine schaal bij te schaven. Dat is ook wat Hans Dreesen (41) drie jaar geleden deed. “Ik zag die jonge, gepassioneerde mensen van Youth for Climate door de Brusselse straten marcheren en dacht: damn, dat is cool. Mocht ik weer achttien zijn, ik zou ook betogen”, vertelt Dreesen. “Wat als ik acht uur per dag kon spenderen aan het remediëren van de klimaatcrisis? Ik zocht naar klimaatjobs, maar vond er geen, dus startte ik zelf een vacaturesite.”

Klimaatjobs.be verzamelt jobs die een netto positieve impact hebben op het klimaat. Denk aan een installateur van zonnepanelen, een klantenadviseur voor energieleningen of een projectcoördinator bij een non-profit die vecht tegen voedselverspilling.

Maandelijks genereert klimaatjobs.be 2.000 bezoekers, en altijd staan er tien tot dertig vacatures op. In België was de site lange tijd uniek. Recent zien ook anderen, zoals milieuvacatures.be, brood in die niche. “Ik heb in die drie jaar al enorm veel ideeën verzameld en plannen gesmeed, maar weinig kunnen implementeren wegens tijdsgebrek”, vertelt Dreesen aan zijn keukentafel, waar hij doorgaans aan de website werkt.

“De website doet al iets, maar ik blijf op mijn honger zitten. Op korte termijn wil ik het aanbod vergroten en diversifiëren. Niet enkel bureaujobs of jobs voor hoogopgeleiden, maar ook voor laadpaalinstallateurs of onderhoudspersoneel voor zonneparken”, schetst hij. “Om dan de referentie te worden voor álle klimaatjobs, zoals zorgjobs.be dat is voor jobs in de zorgsector. Op lange termijn zou de site overbodig moeten worden. Alle toekomstige jobs zouden een positieve impact op het klimaat moeten hebben, want om de transitie te doen slagen hebben we er tienduizenden nodig. Klimaatjobs hebben trouwens een hoge graad van werkzekerheid. Ze vormen gigantische opportuniteiten, zowel voor bedrijven, investeerders als werkzoekenden.”

Rusteloosheid

Zijn vacaturesite leverde Hans Dreesen trouwens zélf een droomjob op. Hij werkt als productmanager bij Futureproofed, het bedrijf van Serge de Gheldere, medeoprichter van Klimaatzaak. “Ik werk mee aan een softwareplatform waarmee steden en gemeenten uitzoeken hoeveel impact hun klimaatmaatregelen exact hebben”, legt Dreesen uit. “En via carbon footprint software kunnen bedrijven, die onder druk van aandeelhouders naar een klimaatneutrale onderneming evolueren, berekenen hoeveel CO2-uitstoot hun processen exact produceren.”

“Sinds ik die job heb, ervaar ik een rare mix tussen gemoedsrust en rusteloosheid. Ik werk tenslotte acht uur per dag aan een beter klimaat, maar ik besef ook steeds beter hoeveel werk we nog moeten verzetten. Toen ik net startte, schipperde ik tussen een chronische angst voor de ondergang van het milieu en een blind geloof in de toekomst. Nu ik zie hoeveel mensen op wereldschaal samenwerken, is mijn beeld genuanceerder. Ik ben over het algemeen best optimistisch, maar alleen als initiatieven als COP27 hun ambitie waarmaken. Uiteraard is het goed om geen vlees te eten of een warmtepomp te plaatsen, maar alleen met grote systeemveranderingen zoals de ban op fossiele wagens of het Europese emissiehandelssysteem zullen we het halen.

“Of nog, met ‘de blik op België’: als moedige politici zoals die van Muide-Meulestede en Mariakerke gasloos gaan. Alles wat met geld en politiek te maken heeft, kan zulke evoluties beïnvloeden en versnellen. Wat je als individu doet, is belangrijk voor je omgeving, maar heeft niet hetzelfde gewicht.”