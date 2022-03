Vincent Voeten wint dertiende Humo’s Comedy Cup

Op zondagavond 13 maart werd in De Arenbergschouwburg in Antwerpen de dertiende Humo’s Comedy Cup uitgereikt. Vincent Voeten (34) won de finale voor Charles Le Riche (30) en Jade Mintjens (23). “Een héél mooie winnaar”, luidde de conclusie van de jury. “Zelden was de keuze moeilijker.” Voor Humo’s Comedy Cup waren zowat honderd stand-upcomedians ingeschreven, die zich in verschillende voorrondes moesten bewijzen.

Erelijst

Humo’s Comedy Cup is dé graadmeter voor nieuw, humoristisch talent. Een podiumplaats in deze wedstrijd opende al meer dan eens de deuren naar de grote podia. Vincent Voeten is de opvolger van Amelie Albrecht. Eerdere winnaars zijn onder meer Jens Dendoncker, William Boeva, Bart Cannaerts, Gunter Lamoot en Lukas Lelie. De eerste editie van Humo’s Comedy Cup vond plaats in 1998.

