Vincent Stuer doet gooi naar Open Vld-voorzitterschap: ‘Als we nu geen knopen doorhakken, is het te laat’

Hebt u geen vertrouwen in Tom Ongena, die door de partijtop als voorzitter aangeduid was?

“Ik heb veel respect en sympathie voor Tom, maar hij heeft dat mandaat enkel gekregen van het partijestablishment. Daardoor kan hij niet anders dan voor hen de meubelen proberen te redden. Dat is het tegenovergestelde van de visie die ik heb op de partij. Er moet reuring zijn, de boel moet grondig opgeschud worden. Dat is Toms opdracht niet, en hij heeft daar ook de aanleg niet voor.

“Het stuit mij en veel anderen ook tegen de borst dat de partijtop geprobeerd heeft om geen debat te hebben over het voorzitterschap. Zeker in tijden dat de partij in moeilijkheden zit, is er een debat nodig over de toekomst van de partij en het liberalisme.”

De partijtop vond net dat er nood was aan rust in de partij.

“Er zal hoe dan ook onrust zijn. Niet door de voorzittersverkiezingen, maar omdat we al 20 jaar verkiezingen verliezen en intussen nog op 8 procent peilen. Het cliché in het bedrijfsleven is: never waste a good crisis. Wel, wij hebben crisis na crisis gehad en daar nooit de pijnlijke maar noodzakelijke conclusies uit getrokken. Ik heb al zes verkiezingsnederlagen meegemaakt, en iedere keer klinkt het: nu is het niet het moment om het roer om te gooien. Vandaag staan we er zo slecht voor - als we nu geen knopen doorhakken, is het te laat.”

Deze verkiezingen zijn existentieel?

“Er zal altijd een liberale partij zijn, dus zo zou ik het niet stellen. Maar de paniek zal steeds groter worden. De Wever is op oorlogspad en heeft al een vijandig overnamebod gedaan. Het enige waar hij op uit is, is de onrust in onze partij constant te vergroten. En die onrust zal er hoe dan ook zijn, want de lijsten moeten gevormd worden, en iedereen weet dat er almaar minder mandaten te verdelen zijn binnen onze partij.”

Opvallend voorstel: u wil bovenaan de kieslijsten enkel nieuwe gezichten.

“Met steeds minder zetels is er steeds minder ruimte om te vernieuwen. We hebben nood aan een operatie zoals John Crombez die doorvoerde bij de socialisten: rond premier De Croo een nieuwe generatie lanceren. Je kan enkel nieuwe mensen aantrekken als je hen een verkiesbare plaats geeft. De mensen op de eerste plaats op de lijst zullen wel verkozen raken. Daar horen de nieuwe gezichten. De tweede plaatsen zullen de strijdplaatsen zijn, en daar moeten onze boegbeelden staan. Dat is de enige elegante manier om de doorstart te maken van de oude naar een nieuwe generatie.”

De oude generatie moet plaats maken?

“Het is niet de bedoeling om een bijltjesdag te houden. Onze oude boegbeelden zijn onze sterkhouders, en ze hebben onze partij gigantisch veel te bieden. Maar als je telkens met dezelfde mensen naar de kiezer gaat, zeg je tegen die kiezer: ‘Jij was de vorige keer verkeerd, maar het is oké: we zijn hier terug en je krijgt een kans om je ongelijk toe te geven.’ Dat hoort zo’n kiezer niet graag.”

Hoe schat u uw eigen kansen in?

“Ik denk dat Tom Ongena een serieuze kans maakt om te verliezen. De partijtop heeft op een zeer harde manier de statuten gebogen zodat zij dit proces in handen konden houden - ik druk me voorzichtig uit. Bijvoorbeeld: Tom twee maanden voorsprong geven en dan de race zogezegd ‘open’ verklaren.

“Ik ga in drie weken tijd geen 9.000 leden achter mij krijgen zoals Egbert Lachaert. Maar ik denk dat ik goeie kaarten heb om het te halen. Ik doe dit niet enkel om een signaal uit te sturen, dan schrijf ik wel een stuk voor uw krant.”