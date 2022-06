Vijftig jaar na hun eerste tv-verschijning krijgen Peppi en Kokki een plekje in Van Dale

Verwijst u ook wel eens naar een vermakelijk tweetal als ‘Peppi en Kokki’? Dan mag u dat binnenkort Nederlandse standaardtaal noemen. Het duo wordt binnenkort opgenomen in de Dikke Van Dale, liet hoofdredacteur Ton den Boon weten in het Nederlandse radioprogramma Volgspot.

We kennen Peppi en Kokki van de Nederlandse jeugdserie die tussen 1972 en 1978 te zien was op de Nederlandse openbare omroep KRO. De serie draaide om de avonturen van twee stuntelige matrozen, gespeeld door Herman Kortekaas en Gerard van Essen, die allerlei baantjes probeerden om ‘centjes te verdienen’. Het is een typisch voorbeeld van slapstickhumor, waar ook Laurel en Hardy - ‘de dikke en de dunne’ - zo populair mee werden. Van Peppi en Kokki verschenen meer dan tachtig afleveringen en een speelfilm.

In 1979 moest Herman Kortekaas (Kokki) de serie stopzetten na een hernia. Van Essen bleef wel nog jaren de rol van Peppi spelen in tal van theater- en circusvoorstellingen, met verschillende tegenspelers.

“De term ‘Peppi en Kokki’ wordt na al die jaren nog altijd gebruikt”, zei Den Boon in Volgspot. “Er wordt vaak een onhandig duo mee aangeduid, maar op een vergoelijkende manier. Net als Peppi en Kokki gaat het niet om kwaadaardige schurken, maar om mensen die het over het algemeen wel goed bedoelen.”

Hazard en Benteke

Soms verwijst de term gewoon naar een olijk, onafscheidelijk duo. Zo werd in een artikel in Het Nieuwsblad over de vriendschapsbanden tussen de Rode Duivels naar jeugdvrienden Eden Hazard en Christian Benteke verwezen als ‘Peppi en Kokki’.

Andere keren wordt de term op een tweetal geplakt om hun bekwaamheid in twijfel te trekken of om hen te bespotten. Toen de Nederlandse premier Mark Rutte en de voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bekritiseerd werden vanwege de Nederlandse corona-aanpak duurde het niet lang vooraleer zij vergeleken werden met de bekende stuntelmatrozen. En toen het recent chaos troef was op de Nederlandse luchthaven Schiphol, lieten Nederlandse reizigers in de pers optekenen dat ze hopen dat het “geen Peppi en Kokki-luchthaven mocht worden”, wat dat ook mag betekenen. Ook veel huisdieren in Nederland zijn Peppi of Kokki gedoopt.

Het gebeurt wel vaker dat namen of uitdrukkingen die deel van het collectief erfgoed geworden zijn, vastgelegd worden in het woordenboek. Zo werd onlangs bekend dat de uitdrukkingen ‘joepie de poepie’ en ‘grote grijze geitenbreier’, afkomstig uit De Film van Ome Willem, een plekje in de Dikke Van Dale krijgen. Volgens hoofdredacteur Den Boon worden die uitdrukkingen nog massaal gebruikt, ook in Vlaanderen.