Vijfenveertig jaar werken voor wakke toastjes en fruitsap

Bij de derde hiep, hiep, hiep had de helft al niet meer meegedaan. De ultieme, half gemompelde hoera was nog niet uitgestorven of het laatste nieuwe giecheltrutje, dat pas vijf weken op de dienst werkte, kwam al aandraven met het boeket en de cadeaubon. Super, drie kussen van een zwart gat op hakken, een handvol stengels en een avond lang in een veredeld tuinhuis langs een steenweg zitten te marineren in de walm van twintig andere bejaarde scrota.

Hiep, hiep, hiep, klootzakken.

De bureauchef nam opnieuw het woord. Dat hij vijfenveertig jaar lang een voorbeeld was geweest voor de anderen, of toch zeker in de zes jaar dat de chef al voor het bedrijf werkte.