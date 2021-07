Vijf tips voor huizenjagers: zo haalt u uw droomwoning wél binnen

De huizenprijzen mogen dan zwaar zijn gestegen, veel jongeren blijven niettemin op zoek naar hun droomwoning. Experts en ervaringsdeskundigen leggen in vijf tips uit hoe u het hoofd koel houdt op de oververhitte vastgoedmarkt.

1. Neem het serieus

Het zal u al wel opgevallen zijn, maar u bent niet de enige die de toffe burgerwoning met veel lichtinval en visgraatparket wil komen bezoeken. “Voor sommige panden krijgen we de ochtend na publicatie bijna tachtig telefoons om een bezoek in te plannen, tijdens de drukste kijkdagen hebben we zo’n twintig bezoeken per dag”, zegt vastgoedexpert bij Wellimmo Antwerpen Kevin Gobbers. “We werken met een fair systeem: wie eerst belt, krijgt de eerste afspraak. We trekken niemand voor. Nee, zelfs voor mijn goede vrienden maak ik geen uitzondering”, lacht hij.

Eens u een gegeerd tijdslot op de kijkdag hebt bemachtigd, is het belangrijk dat u meer doet dan kijken. Bewonder gerust de sierlijsten en de keuze van keukenhanddoeken, maar zie het pand als meer dan een showroom. “Stel gerust gepeperde vragen”, zegt vastgoedmakelaar bij ERA Immoplus Overijse Béa Vandendael, bekend van het programma Blind gekocht. “Vraag stedenbouwkundige inlichtingen, neem een vochtmeter mee, pols naar het sanitair en de isolatie… Je zult zien dat je op een helemaal andere manier wordt benaderd. Wanneer jij het bezoek serieus neemt, zal de makelaar jou en jouw eventuele bod ook serieus nemen.”

Over dat bod gesproken: verhalen over mensen die roekeloos 20.000 euro bij de vraagprijs lappen doen het goed op café, maar lang niet ieder pand wordt onder opbod verkocht. Informeer dus bij interesse meteen wat er is afgesproken omtrent verkoop, zodat u weet wat u kunt verwachten. “Het gebeurt zeker nog dat huizen worden verkocht aan de eerste die de vraagprijs biedt zonder opschortende voorwaarden”, zegt Vandendael. “Daarom is het heel belangrijk om op voorhand te weten wat je financiële mogelijkheden zijn, zodat je eventueel snel kunt schakelen wanneer je een geschikt pand hebt gevonden.”

Particulieren zullen u vaak vragen om te bieden onder gesloten omslag, iets wat overigens altijd op voorhand bekendgemaakt moet worden. Vraag de verkopers of het pand automatisch naar de hoogste bieders gaat of dat er een tweede ronde wordt georganiseerd.

2. Zet een andere bril op

De lengte van uw zoektocht naar een woning is doorgaans rechtevenredig met de eisenlijst waaraan die woning moet voldoen, waardoor u op een gegeven moment niet meer op zoek bent naar ‘een’ huis, maar naar ‘het’ huis. Vandendael: “Een groot onderdeel van onze rol als makelaar is het bijstellen van de verwachtingen van mensen. Wij kijken naar hun eisen met een nieuw paar ogen en kunnen de basis daarin vinden.”

Zo haalt ze het voorbeeld aan van Linda, een kandidaat aan Blind gekocht, die op zoek was naar een stadswoning met grote tuin voor haar zoontje. “Die jongen was al bijna negen, die ging niet meer zo lang op een trampoline in de tuin bij mama spelen. In plaats daarvan hebben we voor Linda een huis met koer gevonden, tegenover een park waar haar zoon in alle vrijheid en veiligheid kan spelen met zijn vriendjes.”

Beeld Vijselaar & Sixma

Ook Christophe (29) en zijn verloofde bekeken hun verwachtingen door een andere bril. “We waren al een goed jaar op zoek naar een huis met een tuin, maar vonden niets dat aan onze eisen leek te voldoen. Toen een vriend ons vroeg waarom die tuin zo belangrijk was, beseften we eigenlijk dat het ons niet per se om de tuin te doen is maar om een zonnige plek om te kunnen zitten met een boekje. In een stad als Gent zijn de zonnige koertjes op één hand te tellen omdat het zo hoog- en dichtbebouwd is, dus toen we onze focus verlegden op een huis zonder tuin maar mét goed gelegen (dak)terras hadden we al na een maand iets gevonden.”

3. Wees geconnecteerd

Wie voor de zoektocht naar een droomwoning enkel een beroep doet op de portaalsites, zoals Immoweb, zal de indruk krijgen dat er niet veel beweegt. Net omdat de vraag het afgelopen jaar zoveel groter was dan het aanbod werden de meeste woningen al verkocht voor ze op die sites belandden, waar het doorgaans 48 uur duurt eer een nieuwe listing wordt gepubliceerd. In die tijd hebben de meeste eigenaars het pand al op hun eigen socialemediakanalen gedeeld en heeft de makelaar gegadigde kopers uit hun bestand al op de hoogte gebracht. Goede connecties leggen is daarom ontzettend belangrijk geworden.

“Zoek op welke makelaars actief zijn in de regio waar je wilt wonen binnen het prijssegment waarin je plant te kopen en schrijf je in op specifieke alerts”, tipt Gobbers. “Ik weet dat gefluisterd wordt dat Immoweb de plek is waar makelaars de huizen posten die ze niet meteen kwijt geraken, maar dat klopt niet. Doorgaans voeren we een pand overal op dezelfde dag in: in ons bestand, op de portaalsites en op onze sociale media. Maar omdat portaalsites eerst je post moeten goedkeuren ben je sneller op de hoogte via onze alerts. We zien daar dan ook een hele hoge interactie”, aldus Gobbers.

U doet er ook goed aan om zo veel mogelijk mensen in uw vrienden- en kennissenkring op de hoogte te brengen van uw zoektocht. Als u een beetje sympathiek bent, krijgt u zo regelmatig wazige foto’s van Te Koop-bordjes doorgestuurd, of wordt u getagd in emotionele blogposts van vreemden die twee alinea’s lang doorgaan over hun huis dat echt perféct is, maar dat ze nu van de hand doen om een nog beter pand op de kop te tikken met de meerprijs die ze in dit klimaat kunnen opstrijken.

Maak uzelf lid van Facebook-groepen van de buurten waar u graag zou wonen. Naast berichten over verloren gelopen katten en kleine zelfstandigen die hun fietsenwinkel slash slagerij willen promoten, worden er ook weleens vastgoedprimeurs gedeeld. De Vlaming heeft nogal een dorpsmentaliteit, zelfs in de grotere steden, en is het niet fijn dat de buurt gewoon wordt gevuld met mensen die elkaar allemaal kennen of op zijn minst op elkaar lijken?

4. Overwin uw hoofd

Tenzij u voor een opbrengsteigendom gaat, is het kopen van een woonst doorgaans geen koelbloedige beslissing die u neemt door alle droge data naast elkaar te leggen. Er spelen heel wat psychologische processen mee, schrijft Psychologie Magazine. Zo is er de eerste indruk, die ook op de vastgoedmarkt van belang is. De meeste mensen hebben meteen een ja- of neegevoel van zodra ze een woning binnenstappen. In de psychologie heet dat de primacy bias. Het is bijzonder moeilijk om daarvan af te wijken, zeker omdat we vanaf we die eerste indruk hebben opgedaan op zoek gaan naar argumenten om dit beeld te bevestigen, iets wat confirmation bias heet.

Het is belangrijk om voor ogen te houden wat de dingen zijn die u zo goed aan de woonst vindt, en hoe ingrijpend die zijn. Laat u niet overhalen door cosmetische niemendallen: een matzwarte douchekraan doet het goed op de socials maar kunt u ook zelf laten installeren, terwijl een gebrek aan licht in de badkamer een structureel probleem is dat u niet meteen hebt opgelost.

Vastgoedmakelaar Béa Vandendael en binnenhuisarchitect Bart Appeltans uit 'Blind gekocht'. "Stel gerust gepeperde vragen”, zegt Vandendael. Beeld Play4

Nog zo’n psychologische valkuil is de anchoring bias of het referentie-effect. Mensen hebben de neiging om huizen met elkaar te vergelijken in plaats van ze op zichzelf te beoordelen, waardoor de woningen die u eerder bent gaan bezichtigen het referentiekader vormen. Zo wordt een huis niet meer ‘goed voor ons’ maar ‘goed in vergelijking met de rest’. “Dit huis naast het vliegveld is in ieder geval beter dan het appartement boven die frituur of die burgerwoning met het vochtprobleem.”

Bovendien spelen alle doemberichten over de vastgoedmarkt mee in het idee dat er schaarste heerst. Schaarste zorgt ervoor dat mensen het idee krijgen dat ze meteen moeten beslissen voor het onder hun neus vandaan wordt gehaald, waardoor u niet altijd de beste beslissing neemt. Melissa (30) is in ieder geval blij dat ze heeft gewacht. “We waren al een behoorlijk lange tijd op zoek, maar we vonden nooit onze gading. Toen ze rondom ons allemaal begonnen te kopen begin je wel te vrezen dat je te kieskeurig bent.” Melissa en haar vriend bleven echter trouw aan zichzelf en vonden vorige maand hun droomwoning in hun favoriete buurt. “Ik ben zo ontzettend blij dat we hebben gewacht tot we dat huis tegenkwamen waar we alle twee meteen verliefd op waren.”

5. Hack uw huis

Zie uw huis niet enkel als iets wat geld kost. Toen Charlotte (32) zich zeven jaar geleden op de vastgoedmarkt waagde, besefte ze ook dat ze als alleenstaande met een startersloon niet dezelfde voordelen kon genieten als een koppel veertigers met een reeds uitgebouwde carrière. Daarom ging ze eerst informeren of ze in aanmerking kwam voor een sociale lening, wat het geval was, en ging ze vervolgens met die voorwaarden aankloppen bij haar vaste bank die dat aanbod heeft gematcht. Met dat geld kocht de toenmalige twintiger een totaalrenovatie. “Dat was sowieso het plan. Wanneer je een instapklare woning koopt, betaal je eigenlijk de renovatie van een ander, terwijl je misschien niet voor dezelfde tegels of voor inbouwspots gekozen zou hebben.”

Een huis renoveren is een project dat heel wat kandidaat-kopers nog steeds afschrikt. “Ik denk dat mensen zich doorgaans niet bewust zijn van wat ze allemaal aankunnen. Als je die volledige verbouwing op een jaar afgerond wilt hebben, dan heeft dat inderdaad een behoorlijk prijskaartje. Maar als je het stapje per stapje en rechtstreeks met de juiste vakmensen doet, dan hou je zelf de controle, ook over je budget.”

Tijdens haar renovatie verhuurde Charlotte een slaapkamer aan familieleden of kennissen. Zo zat haar nichtje in haar huis op kot, om haar verbouwing te bekostigen. Nu de grote werken achter de rug zijn is ze een begenadigd Airbnb-host. Ze heeft één kamer voor langetermijnverhuur en één voor vakantiegangers. Haar inkomsten van de verhuur zijn voldoende om haar lening af te betalen en de vaste kosten te dekken – een fenomeen dat men in de VS house hacking noemt. “Ze zeggen weleens dat je huis een investering moet zijn, maar je kunt het alleen maar een investering noemen als het je daadwerkelijk geld opbrengt”, meent Charlotte.