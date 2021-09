Vijf keer zoveel inschrijvingen voor vaccinatie na aankondiging uitbreiding Waalse coronapas

Bovendien kregen de vaccinatiecentra donderdagnamiddag en vrijdag heel wat mensen over de vloer die geen afspraak hadden. Daarnaast zijn de cijfers van de tijdelijke antennes in universiteiten, hogescholen en bepaalde gemeenten met een lage vaccinatiegraad “bemoedigend”. Van maandag tot vrijdag waren er 5.000 inschrijvingen in de antennes van Namen, Luxemburg, Bergen en Verviers.

Na de Brusselse regering kondigde de Waalse regering donderdag de uitbreiding van het CST midden oktober aan in verschillende sectoren zoals de horeca, dancings en discotheken, ziekenhuizen, woonzorgcentra, sport- en fitnesscentra.

“Het CST is een bijkomend middel om de bevolking tegen het virus te beschermen, een middel om opnieuw een normaal leven te leiden, om samen te leven, en om hoop ik een einde te maken aan de gezondheidscrisis. Het is uiteraard erg positief om te zien dat de aankondiging van het Covid Safe Ticket in 24 uur tijd tot significante positieve resultaten leidt wat de afspraken voor een vaccinatie in de komende dagen en weken betreft. Vaccinatie is de enige oplossing om het normale leven te hervinden”, lichtte Christie Morreale toe.