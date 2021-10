Vijf keer sneller dan het geluid: ‘China voerde test met hypersonische raket uit’

Hypersonische raketten kunnen worden gebruikt voor de levering van nucleaire wapens en gaan vijf keer sneller dan het geluid. In tegenstelling tot ballistische raketten vliegen hypersonische raketten in banen laag in de atmosfeer, waardoor ze hun doel mogelijk sneller kunnen bereiken.

De Verenigde Staten zouden zijn verrast door de vooruitgang van China op het gebied van hypersonische wapens. Naast China werken ook de VS zelf aan de ontwikkeling van hypersonische technologie. Ook Rusland en zeker vijf andere landen werken aan deze technologie. Landen als de VS hebben systemen ontwikkeld om zich te verdedigen tegen ballistische raketten en kruisraketten, maar men beschikt nog niet over de capaciteit om een hypersonische raket op te sporen en neer te halen. Net als de veel tragere kruisraketten zijn hypersonische raketten manoeuvreerbaar, wat het moeilijker maakt hen te volgen en tegen te houden.

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft nog niet gereageerd op het bericht van de Financial Times.

Toenemende spanningen

China beschouwt de ontwikkeling van hypersonische technologie als cruciaal om zich te verdedigen tegen de Amerikaanse vooruitgang op dit vlak, zo stelde een recent rapport van het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse parlement (CRS).

De test vindt plaats op een moment dat de spanningen tussen China en de VS toenemen en Peking zijn militaire activiteiten nabij Taiwan opvoert. Taiwan scheurde zich in 1949 af van het Chinese vasteland, is de facto autonoom en geniet steun van de VS. China beschouwt het eiland nog steeds als een afvallige provincie.

China tests new space capability with hypersonic missile https://t.co/8nhiFD9cOo — Financial Times (@FT) 16 oktober 2021