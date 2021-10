Vijf huishoudens over hun variabel contract: ‘Ik weet het allemaal niet meer’

De energiefactuur van gezinnen met een gemiddeld verbruik ligt nu al 714 euro hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van energieregulator Creg. De duurdere energierekening treft vooral gezinnen met een variabel contract. Vijf huishoudens met een variabel contract wikken en wegen hun opties en vertellen hoe zij hun energieverbruik toch nog proberen te drukken.

Frank Dewulf (56) uit Hooglede: ‘We gaan de zolder beter isoleren’

Frank Dewulf (56) woont met zijn gezin in een huis in Hooglede. In juni liep hun vast jaarcontract bij de Vlaamse Energieleverancier af. “We dachten dat dat gewoon zou verlengd worden, maar blijkbaar is dat stilzwijgend een variabel contract geworden”, vertelt Frank, die beletteraar is van beroep. “Het stond misschien in de kleine letters, maar wij waren alleszins niet op de hoogte en nu zitten we met de miserie. Zo is onze septemberfactuur van 135 euro naar 311 euro gegaan. We wisten dat het omhoog zou gaan, maar meer dan het dubbele hadden we nooit gedacht.” Op jaarbasis gaat dat om een verschil van meer dan 2.100 euro. “We voelen ons serieus bedrogen.”

Frank Dewulf uit Hooglede. Beeld Florian Van Eenoo / Photo News

Het gezin is dan maar begonnen met de verwarming een graad of twee lager te zetten. “We gaan ook onze zolder beter isoleren. Volgende week komt er al iemand kijken. Men zegt toch dat 40 procent van de energie verdwijnt door het dak, dus hopelijk kunnen we daarmee toch de prijs drukken”, vervolgt Frank. “De volgende stap is overschakelen naar een van de grote energieleveranciers, want de kleintjes zouden weleens failliet kunnen gaan.”

Francis Thys (58) en Chris Clement (53) uit Brasschaat: ‘Afspraak voor extra zonnepanelen’

Francis Thys (58) en zijn vriend Chris Clement (53) uit Brasschaat hebben een variabel jaarcontract bij Mega. Ze wonen in een halfopen bebouwing. “We hebben ons voorschot zelf met 20 euro verhoogd”, vertelt Francis. “Normaal betaalden we 91 euro per maand voor gas en elektriciteit, nu dus 115 euro. Ik heb speciaal vanmorgen nog ingelogd om mijn factuur van september te bekijken en die stond nog steeds op 115 euro. Maar het blijft bang afwachten.” Het koppel is intussen gretig op zoek naar oplossingen om hun factuur zo laag mogelijk te houden.

Francis Thys en zijn vriend. Beeld Gregory Van Gansen / Photo News

“Zo hebben we de thermostaat en de gascondensatieketel al een graad minder gezet. En na het nieuws hebben toch maar snel een afspraak gemaakt om te bekijken of het niet voordelig zou zijn om extra zonnepanelen te leggen. We bekijken ook de optie om airco’s te plaatsen in de living en slaapkamer. Zo van die nieuwe toestellen die zowel kunnen verwarmen als verkoelen. Wie weet is dat ook een interessante investering op lange termijn. We willen gewoon niet voor grote verrassingen komen te staan. Bovendien is het moeilijk voor de gewone burger om alles te volgen, en op eerlijk advies van de leveranciers moet je dezer dagen ook niet meteen rekenen.”

Claudine Haesaert (48) uit Zedelgem: ‘Ik weet het allemaal niet meer’

Winkeluitbaatster Claudine Haesaert (48) uit Zedelgem ziet het bos door bomen niet meer. Haar driemaandelijks gasfactuur bij Mega is van minder dan 300 euro naar 715 euro gegaan. “Dat beangstigt me echt die forse verhogingen”, zegt ze. “Ik durf de chauffage nog amper opzetten en weet echt niet wat de beste opties zijn nu.”

Claudine Haesaert en haar man. Beeld Florian Van Eenoo Photo News

Volgens Claudine verbruikt ze bovendien dubbel zoveel als een gemiddeld gezin. “We hebben een groot huis met een winkel erin, veel licht, airco, twee kinderen... Moet ik nu nog naar een grote leverancier met vast contract overstappen? En wie heeft dan de beste prijs? Ik ben helemaal in de war. Het is zo onoverzichtelijk. Wat gaat er trouwens gebeuren als de leverancier failliet gaat? Zijn we onze voorschotten dan kwijt? Ik weet niet meer wie ik kan vertrouwen. Ik had nooit gedacht dat ik me hier zo’n zorgen over zou moeten maken, maar zit er echt mee in. Straks zijn we alleen nog maar bezig met werken om onze basisbehoeftes gas en elektriciteit te kunnen betalen.”

“Mijn afrekening volgt in januari pas, dus ik ga het voorlopig laten tot ik zie hoe groot de schade is.”

Marc Spandel (71) uit Sint-Niklaas: ‘Ik blijf geloven in een variabel contract’

Marc Spandel woont met zijn vrouw in een rijhuis in Sint-Niklaas. “Ik ga enorm spaarzaam om met elektriciteit in de hoop dat mijn factuur zou dalen”, vertelt hij. “De vorige vijf jaar is dat aardig gelukt door mijn eigen besparingssysteem. Zo heb ik aan de gevel van ons huis een paal bevestigd met een zonnepaneel en autobatterij. Een investering van ongeveer 300 euro, maar hierdoor heb ik wel een ganse dag gratis elektriciteit voor mijn radio en ‘s avonds sfeerverlichting. Mijn factuur daalde er overigens ook ferm door. Vroeger betaalde ik zo’n 123 euro per maand, nu is dat zo’n 89,86 euro”, aldus Marc. Intussen heeft de gepensioneerde Oost-Vlaming ook de verlichting in zijn huis volledig veranderd naar ledlampen om zo nog meer te kunnen besparen. Maar helaas.

Marc Spandel uit Sint-Niklaas. Beeld Gianni Barbieux / Photo News

“Het verbruik per lamp is van 60 watt naar pakweg 5 watt gedaald, wat neerkomt op 12 keer minder verbruik, maar toch levert het niks meer op. Mijn factuur blijft gewoon hetzelfde. Het lijkt wel dat iedereen, hoe spaarzaam ook, moet meebetalen voor de grootverbruikers.” Ondanks de voorspelde prijsstijgingen blijft Marc vertrouwen op zijn variabel contract bij Engie: “Ik ben terughoudend om snel-snel naar een vast contract te gaan”, zegt hij. “Het prijsverschil van het contract alleen al is duurder dan de tientallen euro’s die er op een variabel contract kunnen bijkomen. Ondanks het nieuws in de media en de manipulatie van de leveranciers, blijf ik erin geloven dat de prijzen binnen een paar maanden weer gaan dalen, en dan zitten ze daar met hun vast contract.”

Sara Leyemberg (32) uit Brecht: ‘Eind oktober stappen we over naar nieuwe leverancier’

“De praktijken bij energieleverancier Mega zijn allesbehalve zuiver”, vertelt zorgkundige Sara Leyemberg. Samen met haar man en twee kinderen woont ze in een halfopen bebouwing in Brecht. “Vorig jaar waren ze nog de goedkoopste, dus stapten we over naar een vast tarief voor een jaar. In augustus verliep ons contract en werd er gezegd dat een variabel contract beter was, vanwege de energieprijzen. Wij geloofden dat.”

“Tot we begin september een mail kregen dat ons maandelijks bedrag van 140 euro naar 210 was gegaan. Een paar dagen geleden kregen we opnieuw een mail dat ons maandelijks bedrag opnieuw was verhoogd naar 352 euro. Sorry, maar dat is veel te hoog voor een basisbehoefte. Op minder dan een maand tijd is ons maandelijks voorschot dus meer dan verdubbeld. En we zijn niet de enige die dit meemaken met Mega. Twee gezinnen uit onze vriendenkring zitten in hetzelfde schuitje. Een gezin zou maandelijks zelfs 500 euro moeten betalen. We hebben dan ook snel beslist om op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier. Vanaf 24 oktober kunnen we overstappen naar een vast contract bij Engie. Daar zouden we dan 160 euro per maand betalen”, besluit de dertiger.