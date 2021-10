Vijf doden en twee gewonden bij pijl-en-boogaanval in Noorwegen

Voorbijgangers sloegen rond 18.30 uur alarm in de stad Kongsberg, 80 kilometer ten westen van Oslo. Een verdachte zou er rondgelopen hebben met pijl en boog en op verschillende voorbijgangers geschoten hebben. De aanval is begonnen in een supermarkt van de keten Coop.

Laat op de avond bevestigde de politie dat er vijf doden zijn gevallen en twee mensen gewond zijn geraakt. De gewonden werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

Beeld via REUTERS

Geen andere verdachten

Een verdachte is een halfuur na de eerste melding overmeesterd en opgepakt, volgens de politie wordt er niet naar meer daders gezocht. Een woordvoerster laat op een persconferentie weten dat de politie zal onderzoeken of er sprake is van terrorisme.

De verdachte zou geen andere wapens dan een pijl en boog hebben gebruikt, maar hij zou zijn aanval wel in “de ruimte omgeving” hebben uitgevoerd. Daar wordt nu naar sporen gezocht.

De politie in Kongsberg op zoek naar sporen. Beeld AP

Minister-president Solberg: “Afschuwelijk”

“De informatie die wij uit Kongsberg binnen krijgen is afschuwelijk”, zei de Noorse minister-president Erna Solberg gisteravond laat in een persconferentie. “Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft”, aldus Solberg.

De politie in Noorwegen heeft na het incident alle agenten in het land de opdracht gegeven zich uit voorzorg te bewapenen. Doorgaans is de politie in het land onbewapend.

Kongsberg ligt 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Oslo. Ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van de getroffen stad ligt het eiland Utoya, waar ruim tien jaar geleden de rechtse terrorist Anders Behring Breivik 69 mensen, voornamelijk tieners en jonge volwassenen, doodschoot. Kort daarvoor had hij in Oslo een bom laten ontploffen, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Het geldt als de tot nu toe zwaarste terroristische aanslag in het land. Breivik werd in 2012 veroordeeld tot een lange gevangenisstraf.

