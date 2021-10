Vijf dagen werk in vier dagen proppen: het klinkt goed maar is zeker niet voor iedereen haalbaar

Het klinkt als een vergissing die werkgevers collectief in hun ochtendkoffie kan doen verslikken. Een regering die een fenomenaal begrotingsgat moet vullen en die daarbij inzoomt op de vierdaagse werkweek. Dat associeert iedereen met ‘minder werken aan hetzelfde loon’. Niet met meer besparen.

Toch is het wel degelijk zo dat bij de begrotingsgesprekken een voorstel op tafel ligt dat mikt op werknemers vier en niet de klassieke vijf dagen te laten werken (DM 5/10).

Maar wie zich al meteen in de handen wrijft bij de gedachte aan eindelijk tijd in de week voor praktische klussen, hobby’s of kinderzorg is eraan voor de moeite.

Het idee dat de regering-De Croo bespreekt binnen de begrotingsgesprekken komt er op voorzet van de MR en gaat niet over minder werken, maar wel over intensiever werken. De vijfdaagse werkweek aan acht uur per dag zou vervellen naar een vierdaagse werkweek van 9,5 uur per dag. Je propt dus vijf dagen in vier en bent één dag vrij met behoud van loon.

“Wij vinden het geweldig”, zegt Anne Lanis van elektriciteitsbedrijf Paris Elec in Maldegem. Het bedrijfje met negen werknemers heeft de vijfdaagse werkweek herverdeeld in vier dagen van tien uur. Twee ploegen werken van maandag tot en met donderdag, één ploeg van dinsdag tot en met vrijdag.

“Nadelen zien we niet, al is iedereen na die vier dagen van tien uur wel moe omdat ons werk fysiek zwaar is”, zegt Lanis. Maar we zijn ermee begonnen omdat we vaak na acht uur op een werf de volgende dag dan nog voor een uurtje terug moeten. Dat is zowel financieel als ecologisch nefast. Dit loopt beter en iedereen is blij met dat lange weekend.”

Flexibiliteit

Ook voor de federale regering blijkt meer balans tussen werk en privé een belangrijk argument. Enquêtes tonen al langer aan dat veel werknemers daar naar snakken. Sinds corona is die nood nog groter geworden. Over de politieke partijen heen is er eensgezindheid dat het beleid daar best antwoorden op biedt.

De liberalen zijn ervan overtuigd dat bedrijven er wel bij varen wanneer ze de arbeid zo flexibel mogelijk kunnen organiseren. Groen bepleit meer balans in ieders leven en is ervan overtuigd dat je meer mensen aan de slag houdt en ook aan de slag krijgt wanneer er een groter evenwicht is tussen werk en de rest van het leven.

De Waalse socialisten (PS) koppelen wel voorwaarden aan het idee. Zij eisen dat de uitwerking in overleg met de vakbonden gebeurt, iets waarover in de regering eensgezindheid bestaat. Ook wil PS dat werknemers recht op ‘deconnectie’ krijgen, zoals in Frankrijk. Dat garandeert dat je baas je op je vrije dag niet toch met mails en telefoons kan bestoken. Daarnaast eist de PS betere registratie van arbeidstijden in ons land, iets wat Europa vraagt maar volgens de partij te weinig gebeurt.

Werkgeversorganisatie Unizo reageert positief. “Meer flexibiliteit is niet alleen een vraag van werkgevers maar ook echt van werknemers”, zegt voorzitter Danny Van Assche. “Nu is het al mogelijk om overuren om te zetten in vrije tijd, maar die procedures zijn enorm ingewikkeld. Dat vlotter maken, zou iedereen ten goede komen.”

Cruciaal is natuurlijk wel of werkgevers zo’n compacte werkweek kunnen opleggen of niet. Want voor een twintiger is vier lange dagen kloppen en dan een lang weekend wellicht aantrekkelijker dan voor een een dertiger die elke dag de kinderen van school moet halen.

Burn-outs

Maar wat dat betreft zit iedereen binnen de regering alvast op dezelfde lijn: dit systeem zou iets zijn dat je als werknemer kunt vragen, niet iets wat je als werkgever kunt afdwingen.

“Dan zie ik geen bezwaren”, zegt arbeidsmarktexpert Jan Denys. “Als werkgever en werknemer overeenkomen over een regeling die beiden ten goede komt, dan kan niemand daar toch tegen zijn?”

Vakbonden hebben wel bedenkingen. “Het klinkt aantrekkelijk, maar onderschat dit niet”, zegt David Van Belleghem van ACV. “Een werkdag van 9,5 uur is al snel een erg lange dag als je meerekent dat veel mensen niet op tien minuten van hun werk wonen. Ikzelf kom dan aan vier dagen van bijna twaalf uur. Dat lijkt ons geen recept om burn-outs te voorkomen. Bovendien weten we uit onderzoek dat mensen minder productief en geconcentreerd worden naarmate je hun werkdag uitrekt.”

Ook ABVV is niet dolenthousiast. “Wij pleiten voor echte arbeidsvermindering en dus een kortere werkweek. Als we horen hoe mensen zich nu al in bochten wringen omdat de flexibiliteit op de werkvloer de laatste jaren sowieso al is toegenomen”, zegt Gina Heyrman. “Hierover zal dus zeker onderhandeld moeten worden met de sociale partners.”

Voor expert tijdsbesteding Ignace Glorieux (VUB) is het belangrijk dat in het overleg goed doordringt dat dit systeem weldadig is voor de ene, maar onwenselijk of haast ondoenbaar voor de andere. “Op individueel vlak kan dit een voordeel zijn”, zegt hij. “Maar organisatorisch is het niet overal mogelijk. Als iemand op onze werkgroep zijn werk in vier dagen wil doen, dan is dat perfect mogelijk. Maar als de mensen die in de VUB-keuken werken dat doen, dan valt er een gat. Zeker niet iedere werkgever zal dit dus kunnen bieden.”