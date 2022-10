‘Vijand van het volk’: welke prijs zou je zelf willen betalen voor je idealen? ★★★★☆

Henrik Ibsen gaf zelf toe dat hij niet goed wist wat Vijand van het volk nu precies was: de Noorse toneelschrijver had zijn stuk alle vormkenmerken van een komedie gegeven, maar de ernst en de ideeën van een klassieke tragedie. Je kunt er goed om lachen, maar het is een wrange lach. Wanneer de noodlottige afloop zich aankondigt, wordt het laatste beetje lol er genadeloos uit geknepen.

Het stuk drijft die spanning tussen het tragische en het komische op de spits. Spil van de actie is dokter Thomas Stockman die een schokkende ontdekking doet: het water van het kuuroord in zijn stad is ernstig vervuild en maakt de bezoekers ziek. Wanneer hij zijn bevindingen aan het licht wil brengen wordt dat hem niet in dank afgenomen. Hij moet opboksen tegen zijn broer, die burgemeester is en de stad wil behoeden voor een economische ramp.

De waarheid trekt altijd aan het langste eind, hoopt Thomas, maar het duurt niet lang voor de vertwijfeling toeslaat. In zijn ijver het goede te doen voor de volksgezondheid dreigt hij de stad ten gronde te richten. Hoe meer hij in zijn idealisme volhardt, hoe meer zijn stadsgenoten zich tegen hem keren. Het zet een modderstroom in beweging van corruptie en opportunisme, politiek gekonkel en schaamteloze belangenvermenging.

Het stuk dateert van 1882, maar het heeft nog niets aan herkenbaarheid ingeboet. Thomas Stockman is een klokkenluider avant la lettre wiens lot weinig verschilt van dat van de Edward Snowdens van nu. Helden die paria’s worden, idealisten die eindigen als vijand van het volk.

De acteursploeg brengt alle schakeringen in Ibsens tekst voor het voetlicht. Geen kwinkslag zonder dat je het venijn erin voelt prikken. Gezichten worden verborgen achter maskers die er zowel kolderiek als luguber uitzien. Het zet de gespletenheid in de verf van de burgers die even belachelijk als leugenachtig en gevaarlijk zijn.

Het frontaal naar het publiek gerichte spel maakt de voorstelling soms nogal statisch, bevriezend in een vorm die wat vaker mag doorbroken worden. Het voordeel van die in the face-aanpak is dat je moeilijk kan wegkijken van het drama dat zich ontspint, alsof je er zelf mee schuldig aan bent. Olympique Dramatique zaait een bitter zaadje: welke prijs zou je zelf willen betalen voor je idealen?

Nog tot 22 oktober in Toneelhuis, Antwerpen. Daarna op tournee.