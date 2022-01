Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh overleden: ‘Hij introduceerde mindfulness in het Westen’

Nadat hij omwille van zijn verzet tegen de burgeroorlog uit zijn thuisland Vietnam werd verbannen, introduceerde de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh de term ‘mindfulness’ in de westerse wereld. Vrijdagavond overleed hij op 95-jarige leeftijd.

In de Dordogne, in Zuid-Frankrijk, staat sinds 1982 een boeddhistisch klooster. Omwille van de aangeplante pruimenbomen heet het Plum Village, en het is de plek van waaruit de oprichter, de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh, de idee van mindfulness over de wereld verspreidde. “Ik ben enkele jaren op retraite geweest in Plum Village, en ik ben erg schatplichtig aan hem”, zegt psychiater Edel Maex, pionier van mindfulness in België en auteur van onder andere Mindfulness. In de maalstroom van je leven. “Hij had daar een kleine gemeenschap gesticht, die uitgroeide tot iets heel groots. Enerzijds ving hij er Vietnamese bootvluchtelingen op, anderzijds kwamen er ook heel veel westerlingen naar Plum Village. Omdat hij zo’n begenadigd spreker was.”

Nhat Hanh werd geboren in de Vietnamese stad Hue, maar reisde voor het eerst naar de VS in 1961, waar hij boeddhisme doceerde aan de universiteiten van Princeton en Columbia. Nadien keerde hij terug naar zijn thuisland om zich uit te spreken tegen de escalerende burgeroorlog tussen het communistische Noord-Vietnam en het door de Amerikanen gesteunde Zuid-Vietnam. Toen hij die boodschap ook in de rest van de wereld ging verspreiden, beschuldigde Zuid-Vietnam hem ervan een communistisch activist te zijn en werd de terugkeer naar zijn thuisland hem ontzegd.

Door zijn opleiding in Azië en zijn contacten in het Westen “zat hij in een goede positie om die vertaalslag te maken, om het Aziatisch boeddhisme bevattelijk te maken voor westerlingen”, zegt Maex. “Hij vond daar de juiste woordenschat voor, hij sprak over ingewikkelde boeddhistische psychologie op een heel vanzelfsprekende manier.”

De Vietnamese monnik was niet de grondlegger van mindfulness, zoals weleens wordt beweerd, maar hij heeft de term wel gepopulariseerd. “Aan de term ‘mindfulness’ heeft hij alles opgehangen, het werd een toegangspoort voor de filosofie die hij uitdroeg”, weet Maex.

Nhat Hanh wordt een van de meest invloedrijke spirituele leiders van deze tijd genoemd. Beeld Hindustan Times via Getty Images

Dat mindfulness een vorm van meditatie is, is een misvatting, legt Maex uit. “Er ligt ook geen focus op ademhalingsoefeningen. Het gaat er niet om je hoofd leeg te maken, het gaat om een bewustwording van je gedachten, je gevoelens en de wereld om je heen. Het gaat om het cultiveren van aandacht in alles wat je doet: in wandelen, koken en de manier waarop je de deur open doet. Je kunt dat oefenen in meditatie of met andere oefeningen, maar voor Nhat Hanh is het een manier van leven.”

Spiritueel leider

Mindfulness werd populair in het Westen dankzij Full Catastrophe Living (1990), een boek van de Amerikaan Jon Kabat-Zinn, die het mindfulness-based stress reduction-programma ontwikkelde. Nhat Hanh schreef het voorwoord en heeft zelf ook tientallen bestsellers op zijn naam staan, vaak transcripties van toespraken en lezingen die hij hield. Volgens Time gingen zijn boeken in totaal meer dan vijf miljoen keer over de toonbank. In de VS is mindfulness, zo schreef Time in 2019, uitgegroeid tot een industrie ter waarde van 1,1 miljard dollar. Beroemdheden als Oprah Winfrey omschrijven om Nhat Hanh als “een van de meest invloedrijke spirituele leiders van deze tijd”.

In 2013 kreeg Nhat Hanh een beroerte, waardoor de zo begenadigde spreker niet meer uit zijn woorden kwam. Vijf jaar later keerde hij terug naar Vietnam, waar hij zaterdag op 95-jarige leeftijd overleed. “Zijn leven was van grote betekenis”, reageerde de dalai lama, die Nhat Hanh omschrijft als “een vriend en spirituele broeder”. “Niet alleen door met anderen te delen hoe mindfulness en compassie bijdragen aan innerlijke vrede, maar ook hoe mensen met dat bewustzijn bijdragen aan de wereldvrede. Ongetwijfeld is de beste manier om hem te eren, verdergaan met zijn werk om de vrede in de wereld te bevorderen.”