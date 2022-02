Viervoudig moordenaar Osman Calli is sinds 2020 vrij in Turkije na veroordeling tot levenslang in 2008

Osman Calli schoot in november 2004 in zijn woning in Sint-Amandsberg zijn vrouw Teslime en zijn zus Hacer dood. Na de moorden stak hij het huis in brand en ging hij naar Nieuwerkerken bij Aalst. Calli drong er binnen in het huis van Wendy Blendeman, zijn ex en moeder van zijn 8-jarige zoon, die er woonde met haar vriend Henri De Cooman en zijn moeder Marie-Louise De Rop. Calli schoot eerst beneden De Rop dood. In de kamer van zijn zoon kogelde hij Blendeman en De Cooman neer. Wendy Blendeman werd in het hoofd geraakt en overleed ter plaatse. De Cooman kreeg een kogel in de borstkas maar overleefde de aanslag.

Calli pleegde daarna in Kerksken een carjacking, waarbij hij de bestuurster dwong om hem terug naar Gent te brengen. Hij drong er de woning binnen van een man die hij onterecht verdacht van overspel met zijn vrouw. Het laatste slachtoffer, Erbey Biçer, werd eveneens neergeschoten en is sindsdien verlamd. Calli kreeg in 2008 levenslang van het Gentse hof van assisen maar de door het openbaar ministerie geëiste tien jaar terbeschikkingstelling van de regering werd niet opgelegd.