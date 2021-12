Oproep Feestdagen

Viert u de eindejaarsfeesten in beperktere kring uit voorzichtigheid?

. Beeld Pexels

De feestdagen komen eraan, en ook dit jaar wordt het een coronaversie. Heeft de coronacrisis gevolgen voor de manier waarop u dit jaar viert? Doet u dat in beperkte kring uit voorzichtigheid of doet u het als vanouds, eventueel samen met familie of vrienden? En hoe pakt u dat dan concreet aan? We willen het graag van u horen.