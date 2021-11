Vierde golf wordt stilaan Vlaamse golf: ‘Walen en Brusselaars bleven wellicht voorzichtiger’

Terwijl de Vlaamse hospitalisatiecijfers de voorbije week met 26 procent stegen, nam de druk op ziekenhuizen in Wallonië met 7 procent af. Vlaanderen kampt als best gevaccineerde regio in België met de zwaarste gevolgen van de vierde golf.

De vierde golf van het coronavirus treft Vlaanderen hard. Vorige week werden iedere dag gemiddeld 11.938 besmettingen vastgesteld, een toename van 48 procent in vergelijking met de week daarvoor. Ondertussen stegen ook de hospitalisatiecijfers in die periode met 26 procent: iedere dag kwamen gemiddeld 193 mensen in het ziekenhuis terecht.

De cijfers staan in contrast met Brussel en Wallonië. Daar stegen de besmettingscijfers ‘slechts’ met respectievelijk 28 en 30 procent. Bovendien nam de druk op de Waalse ziekenhuizen af. In alle Waalse provincies is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gedaald in vergelijking met vorige week. Het lijkt alsof de piek van de vierde golf daar al achter de rug is. In alle Vlaamse provincies is er daarentegen een stijging van hospitalisaties, van 9 procent in Vlaams-Brabant tot zelfs 48 procent in Oost-Vlaanderen.

Die penibele situatie is opvallend, omdat Vlaanderen lang schermde met zijn hoge vaccinatiegraad. In september schafte de Vlaamse regering de meeste coronamaatregelen af omdat ze niet wilde dat burgers ‘gegijzeld’ zouden worden door regio’s waar minder mensen zich lieten prikken. Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) is ervan overtuigd dat die houding grotendeels tot de huidige problemen leidde. “De teneur was lang dat de vaccins alles zouden oplossen, terwijl wij als experts waarschuwden dat er nog steeds een basispakket aan sanitaire maatregelen nodig was.”

Molenberghs merkt op dat Vlamingen de afgelopen maanden de draad van hun oude leven weer oppikten, terwijl Walen en Brusselaars voorzichtiger bleven. Zeker in Vlaamse rurale gebieden liepen de besmettingscijfers daardoor snel op, ondanks hun hoge vaccinatiegraad.

Biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) voegt daaraan toe dat Brussel en Wallonië bij eerdere golven zwaarder getroffen werden. “Zo bouwden ze mogelijk al meer immuniteit op.”

In de huidige cijfers valt het hem op dat naast kinderen uit de lagere school ook 90-plussers weer vaker besmet worden. Dat heeft te maken met de afname van de doeltreffendheid van de vaccins. Beleidsmakers zeiden lang dat ze de campagne van de boostershots niet sneller konden uitrollen omdat er een minimale wachttijd is tussen de tweede en derde prik, maar dat klopt niet helemaal. Vandaag wachten ruim 1,5 miljoen Belgen op een boosterprik die ze al hadden kunnen krijgen.

“Er werd pas net beslist om iedereen een derde prik toe te dienen. Daardoor kan een deel van die mensen pas nu uitgenodigd worden”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). De minister wil geen extra sanitaire maatregelen voor Vlaanderen nemen. “Laat ons eerst afwachten wat de beslissingen van het recentste Overlegcomité opleveren.”