Vierde geval van apenpokkenvirus opgedoken in ons land, opnieuw link met Antwerps fetisjfestival Darklands

In het laboratorium van het UZ Leuven werd zaterdagavond een vierde besmetting met het apenpokkenvirus in ons land vastgesteld. Het gaat om een patiënt die wordt behandeld in het Waals Gewest, meldt Emmanuel André. Er blijkt ook opnieuw een link te zijn met het fetisjfestival Darklands in Antwerpen.

De organisatie van dat internationale festival, dat eerder deze maand plaatsvond in Antwerpen, meldde vrijdag al dat de gezondheidsdienst van de Belgische regering drie besmettingen met het apenpokkenvirus naar het festival heeft herleid. Volgens de organisatie is er reden om aan te nemen dat het virus door festivalbezoekers uit het buitenland is binnengebracht.

Symptomen

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Het virus kan wel gevaarlijk zijn voor mensen die al een verzwakte weerstand hebben, voor kinderen en voor zwangeren.

Mensen met symptomen worden gevraagd meteen naar de spoeddienst te gaan, aangezien de meeste huisartsen niet over het juiste materiaal beschikken om een test af te nemen.