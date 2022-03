Vierde Belgische mobiele operator op komst: zorgt extra concurrentie voor lagere telecomfactuur?

Vorige week werd al bekendgemaakt dat er vijf kandidaten zijn voor de lang verwachte veiling in juni van de 2G-, 3G-, 4G- en 5G-licenties voor de volgende 20 jaar. Naast gevestigde waarden Telenet, Proximus en Orange dienden zich twee nieuwe spelers aan. “Een daarvan heeft nu de optie gelicht om tegen de vooraf vastgelegde instapprijs van 83,34 miljoen euro al een aanzienlijk deel van het radiospectrum met landelijke dekking te reserveren”, zegt Jimmy Smedts van telecomregulator BIPT.

“De procedure moet vermijden dat nieuwkomers tijdens de veiling door de bestaande spelers worden uitgeboden, om extra concurrentie uit de markt te weren.” Door 83 miljoen euro op tafel te leggen voor het volledige pakket met eenzelfde bereik als Proximus engageert de nieuwkomer zich niet alleen effectief tot de markt te zullen toetreden, maar toont hij zich volgens Smedts meteen ook “zéér ambitieus”.

Namen noemt de regulator niet. Maar het West-Vlaamse Citymesh, onderdeel van de Limburgse IT-groep Cegeka en al actief met private 5G-netwerken voor bedrijven, stak nooit weg grootste plannen te koesteren. “Zolang de veilingprocedures lopen, kan ik enkel herhalen nog steeds de ambitie te hebben een significante rol in het telecomlandschap van de toekomst op te nemen”, wil CEO Mitch De Geest bevestigen noch ontkennen. “We hebben een financieel haalbaar plan uitgewerkt over hoe wij telecom voor de komende 20 jaar in België zien, ook voor wat betreft de consumentenmarkt.”

Mitch De Geest, CEO van Citymesh. Beeld Benny Proot

Mobiel abonnement van favoriete voetbalclub?

De Geest zei eerder al te mikken op de uitbouw van een platform waarbij bijvoorbeeld retailers, steden en voetbalclubs onder eigen naam een mobiel internetabonnement aanbieden. “Een aantal zaken zijn in werking gesteld, maar er zijn er ook nog af te ronden vooraleer met onze plannen naar buiten te komen. Zeer binnenkort wordt wel duidelijk vanwaar deze oppervlakkigheid. We staan in de startblokken.”

De mogelijke komst van Citymesh is wellicht goed nieuws voor de consument, die vandaag in België een van de de hoogste telecomtarieven van Europa betaalt. Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) hoopt alvast dat een vierde mobiele speler de concurrentie zal aanwakkeren. “Als dit tot concurrentiële prijsformules leidt, zou dit goed nieuws zijn voor onze burgers die nu hoge telecomfacturen betalen”, zegt ze in een reactie.

Ook vijfde grote speler?

Mogelijk komt er zelfs een vijfde grote telecomspeler. De tweede ‘nieuwkomer’ - algemeen wordt aangenomen dat het om het Luikse NRB, een dochter van Ethias, gaat - gaf wel aan niet in het hele pakket geïnteresseerd te zijn. “Hij zal wel op specifieke delen van de frequentieband meebieden”, weet Smedts. “Daarbij zal hij wel tegen de andere operatoren moeten opbieden. Het meest waarschijnlijk is daarom dat deze nieuwkomer zich eerder op de B2B-markt zal begeven.”

De drie bestaande mobiele operatoren - Proximus, Telenet en Orange - hebben overigens ook al een deel van het spectrum gereserveerd, voor 73 miljoen euro elk. De uiteindelijke veiling van de resterende ‘pakketten’ vindt plaats in juni. De federale overheid verwacht dat die minimaal 780 miljoen voor de schatkist zal opbrengen.