Vierdagenwerkweek en recht op deconnectie: dit houdt de federale arbeidsdeal in voor u

Over de arbeidsdeal werd al weken onderhandeld binnen de federale Vivaldi-regering, waarbij vooral de standpunten van liberalen en socialisten bij momenten ver uit elkaar lagen. Gisterenavond werd de finale onderhandeling ingezet, en een akkoord is nu bereikt. Dat omvat de volgende punten:

• Voltijdse job in vier dagen

Het pakket bevat volgens regeringsbronnen onder meer maatregelen die werknemers meer flexibiliteit geven. Zo komt er voor mensen die dat willen, onder meer de mogelijkheid om meer uren per dag te werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd. Er komt ook de mogelijkheid om de ene week wat meer te werken en de andere week wat minder. Dat kan bijvoorbeeld mogelijkheden creëren voor mensen in een situatie van co-ouderschap.

Verder is verandering op komst voor wie deeltijds werkt met variabele uurroosters. Werkgevers zullen die roosters vroeger moeten bekendmaken. Vandaag moet dat minstens vijf dagen op voorhand, al kan dat via een CAO terugvallen tot slechts één werkdag.

• Avondarbeid

Avondarbeid voor e-commerce wordt makkelijker gemaakt. Dat dossier bleek een hardnekkig struikelblok in de onderhandelingen, maar uiteindelijk raakte het kernkabinet het toch eens: werknemers in de e-commerce kunnen tot middernacht werken. In 2024 volgt daarover een evaluatie van de Nationale Arbeidsraad.

• Bescherming werknemers in platformeconomie

Er komt ook een betere bescherming van werknemers in de platformeconomie, zoals Deliveroo-koeriers of Uber-chauffeurs. Dat dossier bleek een hardnekkig ultiem struikelblok in de onderhandelingen, maar uiteindelijk raakten de leden van het kernkabinet het toch eens.

De regering wil in de arbeidswetgeving acht heldere criteria uitwerken op basis waarvan duidelijk moet zijn of het om zelfstandigen of werknemers gaat. Dat statuut bepaalt vervolgens hun sociale bescherming. Vraag is nu hoe streng die criteria precies zullen zijn. Platformwerkers zouden sowieso wel beter beschermd worden in het geval van een arbeidsongeval.

• Recht op deconnectie

Ook het recht op deconnectie heeft het akkoord gehaald. Via afspraken die binnen het bedrijf zullen worden gemaakt, krijgen werknemers het recht om buiten de werkuren – ‘s avonds, op vakantie of in het weekend – niet te hoeven reageren op vragen of telefoontjes van hun werkgever. Na overleg met vakbonden zullen de afspraken daarover in een collectieve arbeidsovereenkomst worden gegoten.

Het recht om offline te zijn zou wel pas gelden voor bedrijven met een minimaal aantal aan werknemers. Gisteravond heerste nog discussie of dat er twintig of vijftig moesten zijn.

• Knelpuntberoepen

Voorts zijn ook nog verdere maatregelen in voorbereiding die een grotere autonomie aan de deelstaten moeten geven op het vlak van de beschikbaarheid van werkzoekenden en er komt er een versterkte monitoring van de oorzaken van knelpuntberoepen en diversiteit in sectoren en bedrijven.

• Opleiding en begeleiding

Veel aandacht gaat naar opleiding en een betere begeleiding bij ontslag. Zo zullen werknemers al tijdens hun opzegperiode aan de slag kunnen bij een andere werkgever, met behoud van loon. Bij mensen met een lange opzegperiode zal er extra worden ingezet outplacement.

Ook het recht op opleiding wordt uitgebreid. De regering roept een individueel opleidingsrecht in het leven. Werknemers krijgen daar vanaf volgend jaar drie dagen recht op, in 2023 zouden dat vier dagen zijn en vanaf 2024 worden het er vijf. Bedrijven zullen opleidingsplannen opstellen waarover de ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging advies zullen moeten geven.

‘E-commerce? Here to stay’

In een tweet benadrukt vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dat het akkoord een concrete vooruitgang betekent voor werknemers door middel van een individueel recht op opleiding, de bescherming van platformwerkers, de balans tussen werk en privé en een booster voor tewerkstelling.

Voor zijn Open Vld-collega van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) biedt het akkoord meer vrijheid voor werknemers, meer flexibiliteit voor werkgevers en wordt ontslag een springplank naar nieuwe job. “En e-commerce? Here to stay. And grow”, voegt hij er aan toe, met een knipoog naar eerdere uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette over de sector in ons land.

🔥 Tevreden met deze #arbeidsdeal.



🚀 Boost voor de economie.



Met zaken waar wij al lang voor strijden.



✅ meer vrijheid voor werknemers

✅ meer flexibiliteit voor werkgevers

✅ ontslag wordt springplank naar nieuwe job



🤳🏻 En e-commerce? Here to stay. And grow. 😉 — Vincent Van Quickenborne (@VincentVQ) 15 februari 2022