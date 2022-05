Vier verdachten opgepakt drie jaar na zware brand in Beringen die twee brandweermannen het leven kostte

“In de nacht van 10 op 11 augustus 2019 ontstond er een brand in een groot leegstaand gebouwencomplex aan de Koolmijnlaan in Beringen. Bij de bluswerken kwamen twee brandweermannen van het brandweerkorps van Heusden-Zolder ongelukkig om het leven.

Het deskundigenonderzoek maakte duidelijk dat de brand moest ontstaan zijn door een menselijke tussenkomst. Maandag 9 mei werden in dit onderzoek vier personen opgepakt door speurders van de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo”, zo staat in een persbericht van het Limburgse parket.

Minderjarig

Deze gerechtelijke actie werd gevoerd in opdracht van de onderzoeksrechter in Hasselt. De vier verdachten zijn allemaal afkomstig van Beringen, drie verdachten waren op het ogenblik van de feiten minderjarig. Het onderzoek wijst nu uit dat de brandstichting met fatale afloop mogelijks, op ongelukkige wijze, werd veroorzaakt door drie verdachten, die intussen meerderjarig zijn.

Chris Medo (links) en Benni Smulders (rechts) stierven bij een tragische brand in Beringen Beeld RV

Een van de vier opgepakte verdachten bleek die bewuste avond niet aanwezig te zijn aan het gebouwencomplex in Beringen. “Mijn cliënt vernam achteraf in de media en via krantenartikels dat twee brandweermannen om het leven waren gekomen. Toen durfde hij het aan niemand meer vertellen. Hij is opgelucht nu dat hij verhoord is over de gebeurtenissen. Het is nu afwachten wat er met de zaak op strafrechterlijk gebied gaat gebeuren. Er was inderdaad een vuurtje gestookt, maar toen hij wegging dacht hij dat het gedoofd was. Hij had zeker niet de intentie om brand te stichten. Mijn cliënt is niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter,” vertelt zijn advocaat Christophe Bielen.

Op burgerrechtelijk gebied kan de hele zaak voor de jongeren ook nog een staartje krijgen, want schadevergoedingen kunnen eventueel op de ouders verhaald worden.

Opmerkelijke doorbraak

Het onderzoek naar de fatale brand stond bijna zo goed als op seponeren, maar opeens dook er politionele informatie op, waarna de vier arrestaties verricht werden. Na bijna drie jaar is het dus een opmerkelijke doorbraak in het onderzoek naar de brand, waarbij de brandweermannen Chris Medo, 42 jaar en de 36-jarige Benny Smulders het leven lieten. Een derde brandweerman raakte zwaargewond.

Het parket van Limburg wil een verdachte die meerderjarig was op het ogenblik van de feiten voor de correctionele rechtbank dagvaarden. Wat de indertijd twee minderjarigen betreft, vraagt het parket een doorverwijzing naar de jeugdrechter die eventueel maatregelen kan nemen.