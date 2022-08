‘Vier uur in de rij gestaan, maar dat heb ik er wel voor over’: honderden Belgen halen prik tegen apenpokken in Frankrijk

Het bericht van de Rijselse burgemeester Martine Aubry dat haar stad zaterdag open deur zou houden voor al wie zich zonder afspraak wilde laten prikken tegen de monkeypox, is vooral bij onze landgenoten niet in dovemansoren gevallen. ‘s Middags al is duidelijk dat liefst drie op de vier mensen die hier staan aan te schuiven aan het Cegidd - een centrum waar soa’s worden behandeld - Belgen zijn. En die balans zal heel de dag dezelfde blijven. “Tuurlijk zijn ook onze noorderburen welkom”, zegt Karima Chouia van het Cegidd. En ze zegt het met de glimlach, ook al loopt ze zich hier, net zoals de hele medische staf, letterlijk de benen vanonder het lijf.

Zo gek is het niet dat hier in hoofdzaak landgenoten om een prikje komen. In Frankrijk zijn de voorwaarden om een preventieve vaccinatie te krijgen veel minder streng. Elke man die seks heeft met mannen, elke transgenderpersoon met meerdere seksuele partners en elke sekswerker kan er een vaccin krijgen. In België moet het al gaan om mannen die seks hebben gehad met mannen die hiv-positief zijn, die zelf hiv-positief zijn of hiv-prep-medicatie nemen én in het laatste jaar ook twee soa’s hebben gehad. Frankrijk heeft ook een veel grotere voorraad vaccins. België heeft amper 3.040 doses, in het najaar worden er nog 30.000 verwacht.

Tuur Vermeiren (28) uit Brussel, architect van opleiding, is één van de Belgen die hier vandaag massaal hun opwachting maken. “Ik heb vier uur in de rij gestaan en dat had ik er ook voor over”, zegt Tuur terwijl hij op een stoeltje in de gang van het Cegidd aan het wachten is tot een dokter zal screenen of hij in aanmerking komt voor een prik. “Ik wil zo snel mogelijk ingeënt zijn. Enkele vrienden hebben het virus al opgelopen en die hadden zo veel pijn dat ze morfine moesten nemen. Om nog te zwijgen van de twee weken isolatie, wat ook geen pretje is.”

“In Brussel kunnen ze mij nog altijd niet zeggen wanneer ik een prik kan krijgen. Terwijl ik toch een voorrangsstatus heb: ik heb niet veel, maar toch geregeld seksuele contacten, en ik neem hiv-prep-medicatie. Dus grijp ik hier mijn kans. Niet omdat ik van plan ben om veel onveilige seks te hebben, maar omdat ik preventief beschermd wil zijn. Als iedereen zich op tijd laat vaccineren, kunnen we de verspreiding van het virus nog inperken. Als het virus straks ook bij de heterogemeenschap begint binnen te sijpelen, staan we nog veel verder van huis.”

Supervriendelijk

Wat hard opvalt: hoe supervriendelijk het medisch personeel hier is. Verplegers en artsen lijken geen minuut rust te kennen, toch staan ze in hun haast iedereen joviaal te woord. Dokter Patrice Roels die in een gesprekje bij Tuur checkt of hij niet allergisch is aan kip en antibiotica, vraagt hem wat hij voor de rest van de dag nog allemaal in Rijsel gaat doen én krabbelt en passant nog even het adres van een goed Italiaans restaurant op een papiertje. “Hele goeie pizza daar”, lacht de arts, terwijl hij Tuur zijn voorschrift voor het vaccin in de handen duwt. Tuur is in de wolken. “Ongelooflijk dat wij Belgen hier zo ontzettend gastvrij worden onthaald.”

Ook Cornelis Bouman (46), woonachtig in Kortrijk, is al meer dan drie uur aan het aanschuiven en nog lang niet aan de beurt. “Waarom ik hier sta? Omdat ik mijn sociaal leven niet opnieuw wil verliezen. In coronatijd, toen iedereen zich opsloot, zat ik nog niet in een relatie en heb ik mij enorm eenzaam gevoeld. Nooit wil ik dat nog meemaken. Ik wil zonder angst samen met mijn vriend nog andere seksuele partners kunnen hebben, zonder angst op café kunnen gaan. Dus wil ik mij snel laten vaccineren. Toen mijn vriend vorige week belde naar het ziekenhuis in Brugge - dat als prikpunt opgegeven staat - vielen ze daar uit de lucht. Kan je dat geloven?”

Cornelis Bouman wachtend op zijn prikje. “Hoe kan dat nu dat België zo weinig vaccins heeft terwijl wij hier als buitenlander gratis en voor niks een vaccin kunnen krijgen?” Beeld Filip Lanszweert

“Hoe kan dat nu dat België zo weinig vaccins heeft terwijl wij hier als buitenlander gratis en voor niks een vaccin kunnen krijgen?”, schudt Cornelis het hoofd. “Ik heb echt het gevoel dat er bij ons nog altijd wordt geredeneerd, van: ‘Oh, dat apenpokkenvirus zit maar bij een beperkt groepje van mannen met overspelige seksuele contacten.’ Want zoveel wordt er in de media nu ook niet over de apenpokken geschreven. Veel mensen denken ook nog dat het om een homoziekte gaat, terwijl iederéén het kan krijgen aangezien de besmetting verloopt via huid-op-huid-contact. Aan Frankrijk: een hele dikke merci dat we hier vandaag mogen zijn.”

Pornoactrice

Het aantal vrouwen onder de vaccintoeristen is op één hand te tellen, maar onder hen wel een relatief bekend gezicht: Hot Marijke (36), pornoactrice en escorte die ook thuis ontvangt. “In België kom ik als sekswerker voorlopig nog niet in aanmerking voor een vaccin, hier dus wel”, zegt Marijke. “En ik wil op veilig spelen. In coronatijd ben ik pas opnieuw aan het werk gegaan na mijn tweede vaccin. Nu blijf ik doorwerken, maar wil ik mij dus wel zo goed mogelijk beschermen. Ik heb ook biseksuele klanten, vandaar. En ik merk dat ik een schrik heb gepakt sinds het apenpokkenvirus rond gaat. Ik ga niet zeggen dat ik sindsdien minder seksuele contacten heb, maar wanneer een klant uit de douche stapt, kijk ik toch extra goed of ik niks verdachts zie. Ik vind het ongehoord dat België zo laat in actie schiet, dat ik als sekswerker nog geen recht heb op een vaccinatie. Fantastisch dat ik hier vandaag wel welkom ben.”

Sekswerker Hot Marijke, één van de weinige vrouwen die zich zaterdag in Rijsel liet inenten tegen het apenpokkenvirus. Beeld Filip Lanszweert

“En de Belgen blijven ook welkom op afspraak, maar zullen de volgende dagen geen voorrang meer krijgen bij Franse vaccincampagnes, omdat de vraag zo fel blijft stijgen en we natuurlijk aan de vraag moeten kunnen blijven voldoen”, aldus nog Karima Chouia van het Cegidd. Ze is “overdonderd” door de massale opkomst van de Belgen. “We hadden 450 vaccins voorzien vandaag, maar klokken straks af op 650.” Waarop een Vlaming zegt: “Bij ons zijn vorige week 300 vaccins gezet, hier zetten ze er ruim het dubbele op één dag. Begrijpe wie begrijpen kan.”