Vier tips om uw vakantie in te zetten met zo weinig mogelijk werkstress

De laatste dagen voor vertrek zitten vaak overvol. De koffers moeten gepakt moeten, het huis aan kant, en dan zijn er ook werktaken die voor de vakantie nog gedaan moeten worden. Het gevolg: eenmaal op vakantie blijf je dubben over dingen die je niet goed hebt afgerond.

“Dat is niet alleen irritant, het is ook ongezond. Net zoals je weekenden nodig hebt na een werkweek, heb je ook vakantie nodig om op te laden van het werken. En dat lukt niet als je wel vrij bent, maar met je hoofd nog op kantoor zit”, zegt gezondheidszorgpsycholoog Ulrika Léons.

1. Maak een overzicht

Wie geen zin heeft in een eindsprint op kantoor, moet op tijd beginnen met voorbereiden. Björn Deusings, trainer in timemanagement en auteur van Elke dag om 15.00 uur klaar (2021), adviseert om in ieder geval twee weken voor vertrek een overzicht te maken van al je taken. Die kun je onderverdelen in dingen die jijzelf moet afhandelen, taken die je kunt overdragen en klussen die kunnen wachten tot na de vakantie. Als je ziet hoeveel dingen je nog moet afmaken of overdragen, weet je hoeveel tijd je daarvoor moet reserveren. “En het is belangrijk om in die periode ‘nee’ te zeggen tegen nieuw werk.”

Psycholoog Léons vult aan: “Plan de taken die blijven liggen alvast in voor de eerste twee dagen na je terugkomst. Op die manier is het geen los eindje in je hoofd en kun je het voor vertrek beter loslaten. Informeer collega’s of klanten dat je hier later mee aan de slag gaat.”

2. Houd de overdracht kort

Schrijf je een overdracht voor je vervanger? Houd het beknopt. Een hele handleiding uitwerken is niet nodig. Deusings: “Zo’n uitgebreid document kost jou veel werk en je vervanger heeft waarschijnlijk geen zin en tijd om het te lezen. Dat vergroot de kans dat jij tijdens je vakantie wordt lastig gevallen. Plan liever een uurtje in om alles samen door te nemen.”

3. Reageer niet meer op mails

Stel in je mailbox een afwezigheidsassistent in. Doe dat twee dagen voor je vertrek zodat er geen taken meer bijkomen, adviseert Deusings. Reageer niet meer op mails, anders gaan mensen ervan uit dat je dat gedurende je vakantie blijft doen. En dan heeft je out-of-office-reply geen waarde meer. Hetzelfde geldt voor de terugkeer; laat je automatische bericht één of twee dagen langer doorlopen, zo geef je jezelf de tijd om je mailbox op te schonen en rustig op te starten.

4. Ga vaker kort weg

Wat ook helpt om de werkstress vlak voor de vakantie te verlichten: vaker gaan, zegt Jeroen Nawijn van de Breda University of Applied Sciences. Hij deed onderzoek naar de relaties tussen menselijk welbevinden en vakantie. Op vakantie gaan – en vooral de voorpret – verhoogt het geluksgevoel, blijkt uit zijn onderzoek. “Ga niet één keer per jaar voor langere tijd weg, maar boek vaker een korte vakantie. Als je korter gaat, zijn er bovendien minder taken die je moet afmaken of overdragen. De meeste dingen kunnen best een weekje blijven liggen.”