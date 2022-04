Vier tieners slaan dertiger in coma in Brugge, jeugdrechter beslist vrijdag over verlenging aanhouding

Zaterdagnacht, rond 6.30 uur, hing een groepje tieners rond in het centrum van Brugge. De vier waren op het eerste zicht allemaal onder invloed van drank en drugs en probeerden verscheidene fietsers tegen te houden. Een prille dertiger passeerde en stopte om met het viertal in gesprek te gaan. Maar veel praten wilden die niet. Want ze vielen hun slachtoffer zowat meteen aan. De man kreeg meer dan rake klappen. Dat alles gebeurde in de Breidelstraat, het straatje tussen de Markt en de Burg. Ze lieten het slachtoffer uiteindelijk op het terras van een horecazaak achter.

‘Puur zinloos geweld’

Het Brugse parket is karig met commentaar, maar bevestigt het verhaal. De vier jonge daders zouden meteen na de feiten weggevlucht zijn. Hun slachtoffer lieten ze voor dood achter, want de dertiger verkeerde in levensgevaar. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar wordt hij momenteel nog steeds in coma gehouden.

De vier tieners - allemaal minderjarigen, afkomstig uit het Brugse - konden kort na de feiten opgepakt worden. Aan de hand van camerabeelden konden ze geïdentificeerd en uiteindelijk ook gearresteerd worden. Zij werden verhoord en konden niet meteen een verklaring voor hun gewelddaden voorleggen.

“Puur zinloos geweld”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) geschokt. “Dit kunnen we in onze stad absoluut niet tolereren. Ik ben blij dat de politie hen zo snel kon vatten.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Beeld BELGA

Verder onderzoek

De daders werden afgelopen verlengd weekend allemaal voor de jeugdrechter geleid. Die besliste om de vier in een instelling te plaatsen. “De verdachten werden inderdaad geplaatst”, zegt Patty T’Jonck, procureur bij het West-Vlaamse parket. “Over het precieze motief of de directe aanleiding is momenteel niet veel duidelijk. Was er een aanleiding of niet? Dat maakt momenteel nog allemaal deel uit van het onderzoek.”

Dat onderzoek gaat dan ook nog verder. Momenteel worden de vier minderjarigen verdacht van “poging tot doodslag”. Het is niet duidelijk of ze ook iets van hun slachtoffer gestolen hebben. Feit is wel dat de toestand van de dertiger aanvankelijk zeer kritiek was. Hij zou ondertussen stabiel zijn, maar moet wel nog heel wat testen ondergaan. Het blijft dan ook bang afwachten hoe zijn toestand verder zal evolueren. Het gaat om een jonge fotograaf, maar zijn familie wenst momenteel niet op het voorval te reageren.

Vrijdag moeten de vier jongeren opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen. Die zal beslissen of ze nog een maand langer in de instelling moeten blijven. Al lijkt dat - gezien de ernst van de feiten - eerder een formaliteit te worden.