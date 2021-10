Vier politieagenten voor rechter na dood Simon Bachelet (26): ‘Er moest bijstand verleend worden’

Simon Bachelet kwam uit Saint-Chamassy, een Frans dorpje in de Dordogne. In de zomer van 2016 trok hij met vrienden naar het festival van Dour. Op 15 juli om 23.30 uur verkocht een drugsdealer hen daar een dosis lsd, een hallucinogene drug. De vrienden beseften al snel dat de “dosis te hoog” was. “Ik spuugde het uit. Simon niet. Hij had geen ervaring met lsd”, zegt een van hen aan La Dernière Heure.

De veiligheidsdiensten van het festival troffen Bachelet om 2.30 uur ’s nachts aan, naakt met enkel een T-shirt aan. De politie werd verwittigd. Om 3.01 uur werd hij in een cel geplaatst, hij bleef hevig hallucineren. “Hij was losgeslagen,” verklaarde een van de agenten aan de onderzoeksrechter. “Hij stak zijn hoofd in het toilet alsof hij zo probeerde te ontsnappen. Dat deed ons glimlachen. Na een paar uur kalmeerde hij langzaam.”

Illustratiebeeld: LSD-zegel. Beeld afp

Twee uur later zat Bachelet nog steeds opgesloten, er werd geen dokter opgeroepen. Een van de agenten verwittigde wel haar chef, die een federale politieagent stuurde om zijn toestand te controleren. “Ik zag hem zijn voet en de persoon zelf aanraken, waarna hij vertrok”, verklaarde de agente. De agenten zeiden dat ze hem om 5.50 uur opnieuw controleerden: “Ik vroeg hem of hij in orde was. Hij zei geen woord, maar knikte zwijgend.”

Dat strookt niet met de bewakingsbeelden die La Dernière Heure heeft. Daarop is te zien dat Bachelet vanaf 5.38 uur abnormaal snel ging ademen. Rond 6.24 uur, toen hij uit bed viel, beslisten de agenten de hulpdiensten te verwittigen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Warquignies. Op 16 juli om 13.40 uur stierf hij daar. De autopsie wees op een overdosis.

Daar legde de familie zich niet bij neer. De raadkamer van Henegouwen beslist nu “dat de heer Bachelet in gevaar verkeerde. Zijn wangedrag sluit niet uit dat bijstand moest worden verleend”. De vier agenten moeten zich verantwoorden voor de rechtbank voor schuldig verzuim. Ze riskeren een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar. De dealer moet zich verantwoorden voor het bezit en de verkoop van illegale producten die tot de dood van Bachelet hebben geleid.